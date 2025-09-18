快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

醫師丁斌煌麻醉不當，替男子進行陰莖增大術時，導致病患身亡，被警方依過失致死罪送辦。記者季相儒／攝影
醫師丁斌煌麻醉不當，替男子進行陰莖增大術時，導致病患身亡，被警方依過失致死罪送辦。記者季相儒／攝影
台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術療程，昨天對一名50歲男子做陰莖增大手術，卻在施作完成、在診療間休息時突然不治身亡，警方帶回丁斌煌依過失致死罪嫌送辦。

今天下午3點多檢察官相驗完畢，仍無法斷定死亡原因，決定擇日解剖，遺體暫放殯儀館冷凍。

據了解，檢察官昨天接獲死亡通報，得知執刀醫師丁斌煌過去就曾「醫死人」，且男子死在手術台上、救護人員認定明顯死亡不送醫，認為「不單純」，立刻跟承辦的中山警方說「等我，我20分鐘後到現場」。

由於警方先一步把丁斌煌帶回派出所，檢察官到場聆聽員警報告後同意員警移置遺體，但認為還有太多事實需要釐清，包括為何丁斌煌在手術完成後5小時內都沒有發現異狀，下令以現行犯身分逮捕丁斌煌，並指揮員警查扣包括病歷資料、平板、電腦、藥品出貨單據證明、過期藥劑等證物。

安和美醫美外科診所位處北市中山區錦州街大樓2樓。記者翁至成／攝影
安和美醫美外科診所位處北市中山區錦州街大樓2樓。記者翁至成／攝影
安和美醫美外科診所醫師丁斌煌昨天涉及醫療過失致死，被北市中山警方逮捕移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
安和美醫美外科診所醫師丁斌煌昨天涉及醫療過失致死，被北市中山警方逮捕移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝

手術 死亡 醫美 診所 檢察官 過失致死

延伸閱讀

北市醫美診所病人「陰莖增大」手術後亡 衛生局：不排除停業

少女被砂石車輾過哭喊「截肢就不想活了」 歷經17次手術「奇蹟」出現

陰莖增大術有3種 醫曝自體脂肪、玻尿酸恐現「狼牙棒」、「苦瓜」

男接受「陰莖增大術」後送醫不治！專家指患者多為建立自信…這些事要注意

相關新聞

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術療程...

影／男花40萬「陰莖增大術」竟喪命 執刀醫師丁斌煌移送北檢

台北市中山區「安和美診所」17日發生死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突發心跳呼吸停止，明顯死亡未...

通緝犯拒檢撞倒警用機車 還徒手攻擊追緝員警致傷判刑8月

林姓男子因案遭通緝，去年8月27日凌晨騎機車搭載陳姓友人，經台南永康區復興路段巷口為警攔查，他竟騎機車衝撞戴姓員警警用機...

嘉義縣東石鄉傳火爆衝突 剖蚵工人憤開13槍都沒打中

嘉義縣東石鄉昨天凌晨2點傳槍擊，38歲從事剖蚵工作的蔡姓男子與友人發生口角嫌隙，蔡男認為禍不及家人，憤而約對方出去談判，...

18歲男吸「喪屍煙彈」撞路人殘忍輾死 答應賠償…仍再羈押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人又殘忍踩油門輾過，害葉男在車底翻滾數圈、...

影／台中毒犯賣喪屍煙彈 自調「黃金比例」恐鬧人命！檢方聲押起訴

台中市刑大一隊在今年3月間獲報，張姓男子涉嫌販售「喪屍煙彈」依托咪酯，經報請檢察官指揮後，查出張男住處，今年6月間查扣張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。