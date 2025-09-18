陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

醫師丁斌煌麻醉不當，替男子進行陰莖增大術時，導致病患身亡，被警方依過失致死罪送辦。記者季相儒／攝影 台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術療程，昨天對一名50歲男子做陰莖增大手術，卻在施作完成、在診療間休息時突然不治身亡，警方帶回丁斌煌依過失致死罪嫌送辦。

今天下午3點多檢察官相驗完畢，仍無法斷定死亡原因，決定擇日解剖，遺體暫放殯儀館冷凍。

據了解，檢察官昨天接獲死亡通報，得知執刀醫師丁斌煌過去就曾「醫死人」，且男子死在手術台上、救護人員認定明顯死亡不送醫，認為「不單純」，立刻跟承辦的中山警方說「等我，我20分鐘後到現場」。