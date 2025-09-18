聽新聞
陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因
台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術療程，昨天對一名50歲男子做陰莖增大手術，卻在施作完成、在診療間休息時突然不治身亡，警方帶回丁斌煌依過失致死罪嫌送辦。
今天下午3點多檢察官相驗完畢，仍無法斷定死亡原因，決定擇日解剖，遺體暫放殯儀館冷凍。
據了解，檢察官昨天接獲死亡通報，得知執刀醫師丁斌煌過去就曾「醫死人」，且男子死在手術台上、救護人員認定明顯死亡不送醫，認為「不單純」，立刻跟承辦的中山警方說「等我，我20分鐘後到現場」。
由於警方先一步把丁斌煌帶回派出所，檢察官到場聆聽員警報告後同意員警移置遺體，但認為還有太多事實需要釐清，包括為何丁斌煌在手術完成後5小時內都沒有發現異狀，下令以現行犯身分逮捕丁斌煌，並指揮員警查扣包括病歷資料、平板、電腦、藥品出貨單據證明、過期藥劑等證物。
