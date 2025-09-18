聽新聞
影／男花40萬「陰莖增大術」竟喪命 執刀醫師丁斌煌移送北檢
台北市中山區「安和美診所」17日發生死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突發心跳呼吸停止，明顯死亡未送醫。
檢警漏夜調查，將62歲執刀醫師丁斌煌帶回，依過失致死罪嫌送辦。
今天下午4時30分左右，警方將丁斌煌移送至北檢偵辦，面對媒體追問，丁斌煌全程不發一語。
丁斌煌屢傳醫療爭議，曾因陰莖手術致死、豐胸誤傷大腸、甚至遭病患指控性騷擾而判賠。他未具麻醉專科資格卻進行全身麻醉，還讓親友進入手術室，導致多名患者術後感染或重傷，2022年即因強制罪、重傷害罪遭起訴。
丁斌煌與診所名稱多次更換，爭議案件頻傳，如今再爆病人身亡，引發社會關注。
