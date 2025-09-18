通緝犯拒檢撞倒警用機車 還徒手攻擊追緝員警致傷判刑8月

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子因案遭通緝，去年8月27日凌晨騎機車搭載陳姓友人，經台南永康區復興路段巷口為警攔查，他竟騎機車衝撞戴姓員警警用機車，致戴人車倒地，逃至高速二街與復國二路段巷口旁，徒手攻擊沿路追緝劉姓員警成傷，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑8月。

檢警調查，林騎機車衝撞戴警用機車，致戴人車倒地，頸部拉傷及左足踝擦挫傷外，他徒手攻擊沿路追緝的劉，致下巴、右肘、右手、右小腿、右足踝擦挫傷及右髖、右大腿拉傷。

林於警詢時坦承不諱，並經證人證述明確，且有永康分局復興派出所警員職務報告、高雄榮民總醫院台南分院及陽明骨外科診所診斷證明書，以及員警行車紀錄器及密錄器錄影畫面等。

檢方認為，林騎車衝撞戴及徒手毆打劉行為，是基於單一逃逸目的，並於密切接近時地實施，林以一行為同時觸犯加重妨害公務及傷害等罪嫌，建請法官從一重加重妨害公務罪嫌論處。

同時，依戴的職務報告上，僅蓋戴職章，且劉也未委任戴為其告訴代理人，迄本案發生起6個月內，均未見劉對林所涉傷害提告，檢方逕予簽結。

台南地院審酌，林因另案遭發布通緝，為戴姓、劉姓員警攔查，因懼於警方攔檢盤查，故意駕車碰撞警用機車，並妨害員警執行職務，其所為破壞國家公權力執行尊嚴，並致2名員警受傷，雖當庭向2名員警道歉，但因其無力支付傷害的賠償金，迄今未和解。林犯後坦承犯行，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑8月，可上訴。

台南地院指出，林男因懼於警方攔檢盤查，故意駕車碰撞警用機車，妨害員警執行職務，並致2名員警受傷，雖當庭道歉，但因無力支付傷害的賠償金，迄今未和解，認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑8月。圖／本報資料照
法官 台南 妨害公務

