整形醫丁斌煌「3度改名、3度改診所名」 曾任多家主治有20年整形經驗

台北市中山區的安和美醫美外科診所17日傳出死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突然失去呼吸心跳、明顯死亡未送醫，檢警漏夜調查，帶回62歲執刀醫師丁斌煌，依過失致死罪嫌送辦。丁斌煌不只改名3次，連診所名字也改名3次，過去醫療糾紛罄竹難書。

丁斌煌自稱畢業於國防醫學院，曾赴南京中醫藥大學攻讀碩士，並在福建、北京等地醫院短期服務，回台後任職台北市立婦幼醫院、花蓮慈濟醫院外科主治醫師，有快20年整形的外科經驗。

丁斌煌還自介說，曾在美國比佛利山莊 Dr.ALTER 整形中心、洛杉磯 Dr.TAKOWSKI 手術中心及韓國 JELIN、B.K 整形中心進修，是亞太外科醫學會常務理事、台灣內視鏡外科醫學會等會員，擁有外科與美容外科專科醫師證書，曾獲得「國家品質保證金像獎」、「國家卓越人才金獎」、「顧客滿意度金質獎」等榮譽。

不過丁斌煌的執業過程爭議不斷，過去頻因醫療糾紛與過失致死案件登上新聞，也曾被病患指控性騷擾。根據判決資料，他2013年就曾替患者做陰莖增大等多重手術，孰料患者3天後身亡，吃上過失致死刑責，法院考量雙方和解，判他3月徒刑，可易科罰金。

丁斌煌2015年替一名女子施作自體脂肪豐胸，卻在抽取脂肪時誤刺傷大腸，引發腹膜炎與敗血症，雖遭檢方以業務過失傷害起訴，但最後因和解撤告；同年又有一名具護士資格的女子，原僅想接受眼袋、淚溝及臉部拉提，卻在丁的女友吳素華鼓吹下簽下自體脂肪豐胸空白同意書，術後不適求診時，丁甚至支開員工，當面說出「要不要幫我生小孩」等語，最終被認定性騷擾成立，須賠償25萬元定讞。

之後，丁轉到台北市中山區開設「安和美診所」，仍無視規範，未具麻醉專科資格卻替女病患進行全身麻醉，還讓吳素華與親屬楊喜琴進入手術室幫忙，2022年9月，他為一名女子施作豐胸手術，未做抽血、驗尿等基本檢查，術後傷口嚴重發炎，病患情急打119求救，卻遭丁搶走手機並阻止送醫。

接連又有兩名女子術後感染、併發蜂窩性組織炎，胸口留下20公分疤痕，有人甚至因脂肪壞死導致五年內無法哺乳，檢方偵結，認為丁未依醫療常規執刀，且阻撓病患就醫，將他與吳素華、楊喜琴依強制罪、重傷害罪一併起訴。