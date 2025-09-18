快訊

房東快看！內政部推租賃修法限租金漲幅恐罰30萬 再納租霸下車條款

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

聽新聞
0:00 / 0:00

整形醫丁斌煌「3度改名、3度改診所名」 曾任多家主治有20年整形經驗

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區的安和美醫美外科診所17日傳出死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突然失去呼吸心跳、明顯死亡未送醫，檢警漏夜調查，帶回62歲執刀醫師丁斌煌，依過失致死罪嫌送辦。丁斌煌不只改名3次，連診所名字也改名3次，過去醫療糾紛罄竹難書。

丁斌煌自稱畢業於國防醫學院，曾赴南京中醫藥大學攻讀碩士，並在福建、北京等地醫院短期服務，回台後任職台北市立婦幼醫院、花蓮慈濟醫院外科主治醫師，有快20年整形的外科經驗。

丁斌煌還自介說，曾在美國比佛利山莊 Dr.ALTER 整形中心、洛杉磯 Dr.TAKOWSKI 手術中心及韓國 JELIN、B.K 整形中心進修，是亞太外科醫學會常務理事、台灣內視鏡外科醫學會等會員，擁有外科與美容外科專科醫師證書，曾獲得「國家品質保證金像獎」、「國家卓越人才金獎」、「顧客滿意度金質獎」等榮譽。

不過丁斌煌的執業過程爭議不斷，過去頻因醫療糾紛與過失致死案件登上新聞，也曾被病患指控性騷擾。根據判決資料，他2013年就曾替患者做陰莖增大等多重手術，孰料患者3天後身亡，吃上過失致死刑責，法院考量雙方和解，判他3月徒刑，可易科罰金。

丁斌煌2015年替一名女子施作自體脂肪豐胸，卻在抽取脂肪時誤刺傷大腸，引發腹膜炎與敗血症，雖遭檢方以業務過失傷害起訴，但最後因和解撤告；同年又有一名具護士資格的女子，原僅想接受眼袋、淚溝及臉部拉提，卻在丁的女友吳素華鼓吹下簽下自體脂肪豐胸空白同意書，術後不適求診時，丁甚至支開員工，當面說出「要不要幫我生小孩」等語，最終被認定性騷擾成立，須賠償25萬元定讞。

之後，丁轉到台北市中山區開設「安和美診所」，仍無視規範，未具麻醉專科資格卻替女病患進行全身麻醉，還讓吳素華與親屬楊喜琴進入手術室幫忙，2022年9月，他為一名女子施作豐胸手術，未做抽血、驗尿等基本檢查，術後傷口嚴重發炎，病患情急打119求救，卻遭丁搶走手機並阻止送醫。

接連又有兩名女子術後感染、併發蜂窩性組織炎，胸口留下20公分疤痕，有人甚至因脂肪壞死導致五年內無法哺乳，檢方偵結，認為丁未依醫療常規執刀，且阻撓病患就醫，將他與吳素華、楊喜琴依強制罪、重傷害罪一併起訴。

經統計，丁斌煌頻繁更換執業診所名，曾使用「幸福診所」、「量子醫學醫美診所」、「亞太醫美診所」、「安和美診所」，儘管多次出事未被撤照停業，但丁斌煌疑為了躲避風頭，目前診所掛上「舊雨新知、四海一家」字樣當招牌；而他本人也頻繁更名，曾名為「丁大中」、「丁立文」、「丁秉煌」。

62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，被北市警方依過失致死罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，被北市警方依過失致死罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，過去學經歷遭起底。記者翁至成／翻攝
62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，過去學經歷遭起底。記者翁至成／翻攝
62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，過去學經歷遭起底。記者翁至成／翻攝
62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，過去學經歷遭起底。記者翁至成／翻攝

診所 手術 醫學會

延伸閱讀

高雄男撞死違規路人 超速涉過失致死判8月

男接受「陰莖增大術」後送醫不治！專家指患者多為建立自信…這些事要注意

整形醫丁斌煌多次改名曾被判刑確定 3次隆乳手術爆醫療糾紛

花40萬元卻命喪手術台 丁斌煌不是第一次醫死人…上銬畫面曝光

相關新聞

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

台北市有名50歲男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但執刀醫師丁斌煌麻醉不當，導致男子死亡，丁斌...

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術療程...

醫美糾紛每年近50件…陰莖增大術釀命案 衛福部籲選擇有品質認證診所

台北市一名50歲男子昨至醫美診所花費40萬元進行「陰莖增大」醫美手術，怎料術後失去呼吸心跳，送醫不治。衛福部次長林靜儀說...

醫美手術後死亡案 林靜儀：檢討法規與事故預防

台北市有男子接受生殖器增大手術後死亡，且這家診所已多次違規。衛福部次長林靜儀今天表示，因近期醫美相關死亡和傷害案件較多，...

影／男花40萬「陰莖增大術」竟喪命 執刀醫師丁斌煌移送北檢

台北市中山區「安和美診所」17日發生死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突發心跳呼吸停止，明顯死亡未...

通緝犯拒檢撞倒警用機車 還徒手攻擊追緝員警致傷判刑8月

林姓男子因案遭通緝，去年8月27日凌晨騎機車搭載陳姓友人，經台南永康區復興路段巷口為警攔查，他竟騎機車衝撞戴姓員警警用機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。