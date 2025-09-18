毒品據點藏中市早餐店 男涉製售喪屍煙彈起訴

快訊

中央社／ 台中18日電

台中張姓男子以自家經營早餐店為據點，調配毒品依托咪酯原料與甘油，製成喪屍煙彈對外販售；警方今年6月間循線查獲，並查扣毒品等證物送辦，檢方日前依法起訴。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，偵一隊日前接獲情資指出，北屯區有男子疑似從事毒品依托咪酯喪屍煙彈交易，經調查後鎖定北屯區松竹路一家中式早餐店疑為據點。

案經警方跟監蒐證後，今年6月初前往搜索調查，在早餐店後方住所，逮捕涉案32歲張姓男子，查扣第二級毒品依托咪酯原料1包（毛重10.7公克）、依托咪酯煙油（毛重100.3公克）、甘油（毛重27.7公克）、依托咪酯煙彈7顆、依托咪酯煙彈製作器具1批、毒品咖啡包2包、安非他命1包（毛重3公克）等相關證物。

警方查出，張男以家人經營早餐店為掩護，且為壓低製造依托咪酯煙彈成本，進而自行調配依托咪酯原料與甘油比例，調配成依托咪酯煙油後，再依喜好加入各式香精增香美味化及美觀製成煙彈，再對外販賣。

全案警詢後，將張男依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法偵結起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

