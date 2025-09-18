快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

18歲男吸「喪屍煙彈」撞路人殘忍輾死 答應賠償…仍再羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人又殘忍踩油門輾過，害葉男在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，白落網被收押、涉殺人罪嫌起訴；法院考量，白雖和被害家屬就和解金有共識，但如何支付未確定，裁定再延長羈押2月，可抗告。

檢警調查，白男2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，無照開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，27日清晨5點多在家吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友在吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

葉男沒有停車，反而踩油門向前駛離，導致葉男滾入車盤底下遭輾壓，甚至在車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死。葉闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網。

葉男犯後遭聲押獲准，台中地檢根據監視器畫面、驗尿等，認為他犯嫌明確，且撞人又輾過的行為，顯有殺人「不確定故意」，今年2月偵結依殺人、公共危險等罪嫌起訴他。

台中地院指出，白男涉嫌殺人罪，是最輕本刑10年以上重罪，有伴隨逃亡可能，白仍爭執主觀是否有殺人不確定故意，但他犯後駕車離去有逃亡事實，初始偵查時未如實陳述，有避重就輕、僥倖心態。

法院說，白男雖和被害家屬就調解金額取得共識，但給付方式尚未有共識，難認已取得家屬諒解，也不因此認定未來必會遵期到庭，仍有逃亡可能，裁定自9月26日起延長羈押2月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照

毒品 殺人 喪屍煙彈

延伸閱讀

影／台中毒犯賣喪屍煙彈 自調「黃金比例」恐鬧人命！檢方聲押起訴

ETmeta元宇宙吸金近億元 詐騙企劃影武者、業務9人遭搜索約談

男稱「希望回家照顧母親」獲交保 詐欺累犯遭檢求刑逾4年

高雄男當街持棍追打舊愛致重傷 雄檢起訴建請重判

相關新聞

18歲男吸「喪屍煙彈」撞路人殘忍輾死 答應賠償…仍再羈押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人又殘忍踩油門輾過，害葉男在車底翻滾數圈、...

影／台中毒犯賣喪屍煙彈 自調「黃金比例」恐鬧人命！檢方聲押起訴

台中市刑大一隊在今年3月間獲報，張姓男子涉嫌販售「喪屍煙彈」依托咪酯，經報請檢察官指揮後，查出張男住處，今年6月間查扣張...

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

台中昨驚傳姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿18歲顏姓女大生分手，駱於沙鹿區櫻花隧道旁持利刃狠刺顏30多刀斃命，行凶後...

狠砍前女友30多刀斃命…17歲男遭法院裁定收容 送少年觀護所

台中昨驚傳姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿18歲顏姓女大生分手，駱於沙鹿區櫻花隧道旁持40公分利刃狠刺顏30多刀斃命...

交往超過1年…沙鹿駱男砍殺前女友 疑因感情生變分手扯出財務糾紛

台中市顏姓女大生遭前男友駱姓少年瘋砍30多刀喪命，警方透露駱男的犯案動機，初步認為是男女疑因感情生變，兩人分手後，所可能...

影／沙鹿少年殺害前女友不到8小時破案 清水分局長到土地公廟拜拜

沙鹿少年殺害前女友案能在不到8小時破案，清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公廟拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。