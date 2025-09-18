18歲男吸「喪屍煙彈」撞路人殘忍輾死 答應賠償…仍再羈押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人又殘忍踩油門輾過，害葉男在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，白落網被收押、涉殺人罪嫌起訴；法院考量，白雖和被害家屬就和解金有共識，但如何支付未確定，裁定再延長羈押2月，可抗告。

檢警調查，白男2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，無照開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，27日清晨5點多在家吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友在吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

葉男沒有停車，反而踩油門向前駛離，導致葉男滾入車盤底下遭輾壓，甚至在車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死。葉闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網。

葉男犯後遭聲押獲准，台中地檢根據監視器畫面、驗尿等，認為他犯嫌明確，且撞人又輾過的行為，顯有殺人「不確定故意」，今年2月偵結依殺人、公共危險等罪嫌起訴他。

台中地院指出，白男涉嫌殺人罪，是最輕本刑10年以上重罪，有伴隨逃亡可能，白仍爭執主觀是否有殺人不確定故意，但他犯後駕車離去有逃亡事實，初始偵查時未如實陳述，有避重就輕、僥倖心態。

法院說，白男雖和被害家屬就調解金額取得共識，但給付方式尚未有共識，難認已取得家屬諒解，也不因此認定未來必會遵期到庭，仍有逃亡可能，裁定自9月26日起延長羈押2月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885