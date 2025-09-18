影／台中毒犯賣喪屍煙彈 自調「黃金比例」恐鬧人命！檢方聲押起訴

台中市刑大一隊在今年3月間獲報，張姓男子涉嫌販售「喪屍煙彈」依托咪酯，經報請檢察官指揮後，查出張男住處，今年6月間查扣張持有的煙彈、原料等贓證物，毒品市價初估超過20萬元，經查，張男為打響招牌、增加銷路，還會自行加入香料，調配煙彈的「黃金比例」，但恐危及吸食者的健康，檢方訊後以有共犯在逃，向法院聲押獲准，近日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵一隊今年3月間接獲情資，北屯區不知名男子，疑似從事「喪屍煙彈」依托咪酯毒品交易，經深入追查發現張姓男子（32歲）涉有重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

經歷長期跟監蒐證，今年6月間，見時機成熟，在張男住處實施搜索，當場查扣第二級毒品依托咪酯原料1包（重10.7公克）、依托咪酯煙油（重100.3公克）、甘油（重27.7公克）、依托咪酯煙彈7顆、依托咪酯煙彈製作器具1批、子彈12顆、毒品咖啡包2包（重6.7公克）、安非他命1包（重3公克）、手機1支等相關證物，毒品市價約20萬餘元。

警方搜索時發現，張男為壓低製造成本，自行調配依托咪酯原料與甘油的「黃金比例」，依喜好加入各式香精增香，但恐危及吸食者的健康，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

台中市刑大隊長紀延熹呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題，遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。另販賣毒品更是罪加一等，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885