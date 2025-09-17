快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中昨驚傳姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿18歲顏姓女大生分手，駱於沙鹿區櫻花隧道旁持利刃狠刺顏30多刀斃命，行凶後還跑到彰化汽車旅館開房間；台中地院認為，駱有暴力傾向、畏罪潛逃，少年法庭認責付顯不適當，今傍晚裁定駱收容。

台中地院指出，駱姓少年經本院少年法庭法官訊問後，認其有情緒控管不佳、有暴力攻擊傾向、畏罪潛逃、家庭管教功能不彰之情，責付顯不適當，依法裁定收容。

由於駱男年僅17歲未成年，適用少年事件處理法，法院少年法庭有「先議權」，清水分局警方將駱男移送台中地院，直接先由少年法庭法官以「保護事件」對案件調查、審理。

若法官認為該少年所觸犯為「最輕本刑五年以上有期徒刑之罪（包括殺人罪）」，會依少年事件處理法第27條規定，裁定移送地檢署檢察官偵查，由台中地檢署檢察官起訴後，再由少年法庭法官依少年刑事案件予以刑事審判。

台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影

