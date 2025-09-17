狠砍前女友30多刀斃命…17歲男遭法院裁定收容 送少年觀護所

台中昨驚傳姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿18歲顏姓女大生分手，駱於沙鹿區櫻花隧道旁持40公分利刃狠刺顏30多刀斃命，行凶後還跑到彰化汽車旅館開房間；警方今下午依殺人罪嫌，將駱移送台中地院少年法庭，法官認責付顯不適當，今傍晚裁定駱收容。

由於駱男年僅17歲未成年，適用少年事件處理法，法院少年法庭有「先議權」，清水分局警方將駱男移送台中地院，直接先由少年法庭法官以「保護事件」對案件調查、審理。

若法官認為該少年所觸犯為「最輕本刑五年以上有期徒刑之罪（包括殺人罪）」，會依少年事件處理法第27條規定，裁定移送地檢署檢察官偵查，由台中地檢署檢察官起訴後，再由少年法庭法官依少年刑事案件予以刑事審判。

另外，警方今依殺人罪嫌將駱男移送，法官訊問後，認少年有「責付不能」或「責付顯不適當」時，就得裁定「收容」，將少年安置於少年觀護所。

警方查，顏女是大一新生與駱男曾交往，駱疑不滿顏另結新歡，16日上午9點多許約顏在沙鹿區櫻花隧道附近圳溝談判，但雙方無共識，駱竟持預藏的40公分利刃，短短44秒內朝顏女揮砍31刀，又補踹顏一腳後才離去，有民眾聽見顏女尖叫一直喊「對不起、救命」，卻仍慘死刀下。

駱作案後將凶刀棄置現場，無照其機車逃逸，藏身在彰化1間汽車旅館內，檢警調監視器以車追人，昨天下午3點多到汽車旅館逮人。

有自稱死者友人昨在網路貼文，指男方長期向死者借錢，死者打工存款要繳學費，決定分手並討回款項，全案是因金錢糾紛並非死者劈腿，警方調查釐清中。