交往超過1年…沙鹿駱男砍殺前女友 疑因感情生變分手扯出財務糾紛

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市顏姓女大生遭前男友駱姓少年瘋砍30多刀喪命，警方透露駱男的犯案動機，初步認為是男女疑因感情生變，兩人分手後，所可能牽扯出的財務糾紛，顏女家屬今日下午由殯儀館人員陪同下返回命案現場招魂。

警方指出，昨天案發後專案小組重回現場蒐證，雖調到現場監視器畫面，但一直查不到男女雙方的身分，而後警方努力找尋地緣關係，並在3位里長的協助下，一路清查到距離事發地點350公尺的顏女阿嬤家附近，才在鄰居的指認下，終於確定顏女的身分。

據了解，駱男與顏女認識已久，交往超過1年，如今駱男疑似因雙方感情生變，憤而砍殺前女友顏女，懷疑是2人分手後牽扯出的財務糾紛，但究竟是男的欠女的，或是女的欠男的，仍待清查釐清中，警方對此不願透露案情。

今天駱男中午在律師的陪同下接受警方偵訊，配合父親及兩位姊姊等家屬到案說明後，2個多小時完成偵訊，警方也下午3時10分也將駱男依殺人罪嫌將駱男移送少年法庭偵辦。

顏女家屬今日下午由殯儀館人員陪同下返回命案現場，由法師帶領誦經引魂，並由一名男性親友擲筊，未料僅一次就獲得聖筊，隨即引魂回台中殯儀館安座，家屬全程不發一語，檢方則預計明日下午解剖，進一步釐清顏女死因。

顏女家屬今日下午由殯儀館人員陪同下返回命案現場招魂。圖／民眾提供
台中市顏姓女大生遭前男友駱姓少年瘋砍30多刀喪命，下午移送台中法院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
