影／沙鹿少年殺害前女友不到8小時破案 清水分局長到土地公廟拜拜

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

沙鹿少年殺害前女友案能在不到8小時破案，清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏2人身影，幫助警方順利掌握凶嫌行蹤，一路循線抓到駱男。

鄭鴻文說，昨天案發後就有來現場查看，運氣很好，從監視器畫面看到那個女孩子，穿著連身衣從廟前走過，確認身分後，然後辦案人員就觀看她從這裡走過去，到達那個現場的距離，再來推測女方應該是住在附近，然後慢慢找，將沿路的監視器一路調來看，最後掌握凶嫌逃逸的方向，也找到女方的住處。

公明里福德宮是最靠近案發地點附近的土地公廟，而廟內的監視器，不但拍到駱男甚至有多次拍下顏女從住家前往事發地點的畫面，以及駱男騎車逃逸時，同樣經過該處土地公廟一閃而逝的畫面，鄭分局長指出，因為昨天去先跟土地公講了一下，表示今天會來拜拜，感謝神明幫助下，才讓案件這麼快就破案。

清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公廟拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏2人身影。記者黑中亮／翻攝
清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公廟拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏2人身影。記者黑中亮／翻攝
清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公廟拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏2人身影。記者黑中亮／翻攝
清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公廟拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏2人身影。記者黑中亮／翻攝

