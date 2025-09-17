快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女友命案，警方完成訊問後，由於駱未成年，基於保護少年原則，下午3時10分移送依少年事件處理法將送台中地院少年法庭，不適用國民法官制，若認定涉最輕本刑五年以上之罪，才將裁定移送檢察官偵辦。

17歲駱姓少年持刀殺人案，顏姓女大生身中數十刀後當場斃命，駱男行凶後騎車逃逸，清水警方上午帶同駱男去多個犯案地點了解案情，下午將依殺人罪嫌移送少年法庭，但對於駱男的犯案動動機，基於保護少年的原則，並未多做發言。

但駱姓少年父親今天再度來到清水分局關切兒子的案情，中午離開清水分局偵查隊時，無奈地表示，「我也不願意發生這件事」，但當現場媒體追問「是否要向死者家屬道歉？」駱父都並未正面回應，立刻搭上一輛白色轎車離去。

警方今天通知駱父等家屬到案製作筆錄，下午1點左右，駱父和2名女子一起離開分局，被認出後駱父才說：「我不方便說，交給司法，也不願意讓這件事發生。」此時，一輛白色轎車從車陣中竄出，並急停於路中，將駱父接走。

台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方中午傳訊駱男父親及家屬到案製作筆錄。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方中午傳訊駱男父親及家屬到案製作筆錄。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影
台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女殺人命案，警方完成訊問後，下午3時10分依少年事件處理法將送台中地院少年法庭。記者黃仲裕／攝影

命案 殺人案 台中市 前女友 未成年

延伸閱讀

沙鹿姐弟戀狠砍31刀斃命 17歲男預計下午送台中地院少年法庭

台中17歲少年殺人是乖小孩？律師：仗著自己未成年 趕在滿18歲前犯案

影／沙鹿砍人命案凶嫌6小時被捕 晚間移送偵訊「已無凶狠模樣」

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

相關新聞

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女友命案，警方完成訊問後，由於駱未成年，基於保護少年原則，下午3時10分移送依少年事件處理...

台中17歲少年砍死女大生 高大成：最後一面的談判最好不要去

台中市沙鹿16日發生17歲駱姓少年殺人案，顏姓女大生身中數十刀當場斃命，警方將駱姓少年逮捕依殺人罪嫌移送少年法庭處理。中...

影／沙鹿少年殺害前女友不到8小時破案 清水分局長到土地公廟拜拜

沙鹿少年殺害前女友案能在不到8小時破案，清水分局長鄭鴻文上午低調重回案發地點的土地公廟拜拜，同時感謝土地公多次拍下駱、顏...

17歲少年殺人其實很乖？Cheap曝長輩護航原因：不想面對

台中昨天發生17歲少年殺人命案，媒體報導，少年的父親友人指小孩很乖。對此，百萬網紅Cheap分析長輩護航的可能原因，他表...

17歲駱姓少年為財？為情？殺人案 警上午帶凶嫌重回案發現場

台中市沙鹿區忠貞路16日發生17歲駱姓少年持刀殺人案，顏姓女大生身中數十刀後當場斃命，駱男行凶後騎車逃逸，清水警方上午帶...

影／美籍女子跨國面試轉機來台工作 行李箱卻藏三千萬海洛英遭逮

關務署台北關與航警局安檢大隊今年5月間，在桃園國際機場第一航廈進行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自香港來台之行李顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。