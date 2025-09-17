影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

台中市沙鹿區駱姓少年狂砍顏姓前女友命案，警方完成訊問後，由於駱未成年，基於保護少年原則，下午3時10分移送依少年事件處理法將送台中地院少年法庭，不適用國民法官制，若認定涉最輕本刑五年以上之罪，才將裁定移送檢察官偵辦。

17歲駱姓少年持刀殺人案，顏姓女大生身中數十刀後當場斃命，駱男行凶後騎車逃逸，清水警方上午帶同駱男去多個犯案地點了解案情，下午將依殺人罪嫌移送少年法庭，但對於駱男的犯案動動機，基於保護少年的原則，並未多做發言。

但駱姓少年父親今天再度來到清水分局關切兒子的案情，中午離開清水分局偵查隊時，無奈地表示，「我也不願意發生這件事」，但當現場媒體追問「是否要向死者家屬道歉？」駱父都並未正面回應，立刻搭上一輛白色轎車離去。

警方今天通知駱父等家屬到案製作筆錄，下午1點左右，駱父和2名女子一起離開分局，被認出後駱父才說：「我不方便說，交給司法，也不願意讓這件事發生。」此時，一輛白色轎車從車陣中竄出，並急停於路中，將駱父接走。