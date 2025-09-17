快訊

台中17歲少年砍死女大生 高大成：最後一面的談判最好不要去

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市沙鹿16日發生17歲駱姓少年殺人案，顏姓女大生身中數十刀當場斃命，警方將駱姓少年逮捕依殺人罪嫌移送少年法庭處理。中山附醫法醫科主任高大成今天表示，從駱姓少年殺人的手法推斷，情殺成分幾乎沒有，應該就是顏姓女大學生想向他要回借出去的錢，而引起殺機，且少年從頭至尾都具殺意。

他也語帶氣憤的說，少年犯的年齡應該下降至16歲，而且死刑不能廢。否則像這樣的人，又是少年犯，搞不好關個5年就放出來，而且「絕對還會再犯」因為他具有反社會人格，「若是留下來是增加社會的危險，改天他看我們不順眼，也會這樣殺我們」。

高大成也建議，凡是約最後一次見面的談判，最好不要去，因為對方經常是帶著恨意且有預謀而來，即使去也應有人陪同，確保在安全的地方進行。

他分析，從駱姓少年殺害顏姓女大生的地方是胸部和背部，被害顏姓女大學生已經在閃了，他還是繼續殺人，甚至離去前還踢上一腳，所以「從頭到尾都是有殺意的」。而且，因為沒有殺到上半身的臉，所以應該不是感情的問題。因為他不是討厭那個人，而是討厭那個行為，因為你要跟我討錢，我不想還。所以，感情的問題幾乎是沒有。

高大成說，從少年行凶後，即使睡醒了他也不覺得後悔，表示他從小的教育就不好，他會認為「我的凶殘是對的、我沒有對不起社會，是社會對不起我」。反社會人格就是從這裡出來的，他會感覺這些都是應該的，誰叫她要跟我要錢。我們認為殺人不該，他卻感覺是「理直氣壯的」，駱姓少年就是這樣的人。

他說，死刑不能廢，如果駱姓少年有想到殺人自己也會死，我想他應該不敢這麼做，他就是因為想說我殺了人也不要緊，最多就是去關而已，而且他又知道自己是未成年，又感覺更簡單了，搞不好送少年感化院還不必關。

中山附醫法醫科主任高大成今天表示，從駱姓少年殺人的手法推斷，情殺成分幾乎沒有，應該就是顏姓女大學生想向他要回借出去的錢，而引起殺機，且從頭至尾都具殺意。記者黃寅／攝影
中山附醫法醫科主任高大成今天表示，從駱姓少年殺人的手法推斷，情殺成分幾乎沒有，應該就是顏姓女大學生想向他要回借出去的錢，而引起殺機，且從頭至尾都具殺意。記者黃寅／攝影

