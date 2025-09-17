17歲少年殺人其實很乖？Cheap曝長輩護航原因：不想面對

台中昨天發生17歲少年殺人命案，媒體報導，少年的父親友人指小孩很乖。對此，百萬網紅Cheap分析長輩護航的可能原因，他表示，其實這些親友不是覺得小孩乖，「而是他們希望小孩乖，那他們就不用負責」，也不用面對現實。但更多的是，「他早就壞了，但我一直不想面對」。

少年的背景昨天曝光，Cheap表示，「角頭小弟+假日去宮廟+討債=很乖？」長輩的邏輯完全是：「他平常有吃飯」、「他假日都會呼吸」、「他小時候很可愛」，所以很乖。

他分析原因，一是逃避情緒，一個從小看到大的小孩，突然變殺人魔，這些長輩沒辦法承認「他一直都有問題，我們都沒管」

只好用最爛的方式：我家小孩很乖、一定交到壞朋友。二是只看表面，有時長輩的「乖」停留在表面，所以一個平常對人不會大聲講話、不會頂嘴、還會幫阿嬤提菜的人，哪怕砍人31刀，「他們也會說：他平常很乖啦」。

「三是掩蓋自己的無能」，Cheap表示，這些長輩平常根本不關心人家，對小孩的理解只停留在吃飽沒、你要聽話喔，然後其他時間小孩在幹嘛誰知道，你去拉K、混宮廟、討債都不重要，只要對他們講話小聲點，就自動升級乖孩子。

還有結構性問題，他說，乖小孩變壞人，個人的選擇看起來像自由，但其實社會早就擺好了陷阱，「當他處處被排擠時，唯一接納他們的是宮廟、角頭、同儕幫派，或許這不是他要選的路，但沒路的時候，這是唯一開著的門」。