快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聽新聞
0:00 / 0:00

17歲少年殺人其實很乖？Cheap曝長輩護航原因：不想面對

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台中昨天發生17歲少年殺人命案，媒體報導，少年的父親友人指小孩很乖。對此，百萬網紅Cheap分析長輩護航的可能原因，他表示，其實這些親友不是覺得小孩乖，「而是他們希望小孩乖，那他們就不用負責」，也不用面對現實。但更多的是，「他早就壞了，但我一直不想面對」。

少年的背景昨天曝光，Cheap表示，「角頭小弟+假日去宮廟+討債=很乖？」長輩的邏輯完全是：「他平常有吃飯」、「他假日都會呼吸」、「他小時候很可愛」，所以很乖。

他分析原因，一是逃避情緒，一個從小看到大的小孩，突然變殺人魔，這些長輩沒辦法承認「他一直都有問題，我們都沒管」

只好用最爛的方式：我家小孩很乖、一定交到壞朋友。二是只看表面，有時長輩的「乖」停留在表面，所以一個平常對人不會大聲講話、不會頂嘴、還會幫阿嬤提菜的人，哪怕砍人31刀，「他們也會說：他平常很乖啦」。

「三是掩蓋自己的無能」，Cheap表示，這些長輩平常根本不關心人家，對小孩的理解只停留在吃飽沒、你要聽話喔，然後其他時間小孩在幹嘛誰知道，你去拉K、混宮廟、討債都不重要，只要對他們講話小聲點，就自動升級乖孩子。

還有結構性問題，他說，乖小孩變壞人，個人的選擇看起來像自由，但其實社會早就擺好了陷阱，「當他處處被排擠時，唯一接納他們的是宮廟、角頭、同儕幫派，或許這不是他要選的路，但沒路的時候，這是唯一開著的門」。

「宮廟會叫你鬥陣欸，學校只會叫你問題學生」，Cheap表示，很好選吧，最後暴力變成唯一語言。至於怎麼解決？「很難，至少要先有人肯面對問題」。

台中市昨天發生凶殺命案，17歲少年拿30公分長刀當街砍前女友31刀致死。記者黑中亮／攝影
台中市昨天發生凶殺命案，17歲少年拿30公分長刀當街砍前女友31刀致死。記者黑中亮／攝影

Cheap 小孩 長輩

延伸閱讀

台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」

高嘉瑜表態選2026 他分析1原因立委難 選議員綠恐掉1席

5宮廟捐資逾1億！北市表揚績優宗教團體 第一名曝光

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

相關新聞

17歲少年殺人其實很乖？Cheap曝長輩護航原因：不想面對

台中昨天發生17歲少年殺人命案，媒體報導，少年的父親友人指小孩很乖。對此，百萬網紅Cheap分析長輩護航的可能原因，他表...

17歲少年砍死女友逃彰化 躲藏的賓館9年前曾爆感情糾紛引槍戰

台中市17歲駱姓少年昨天在沙鹿區瘋狂砍死女友顏姓女大生後，從容離去還搭計程車到彰化市某賓館躲藏到下午4點多，才被警方查獲...

17歲駱姓少年為財？為情？殺人案 警上午帶凶嫌重回案發現場

台中市沙鹿區忠貞路16日發生17歲駱姓少年持刀殺人案，顏姓女大生身中數十刀後當場斃命，駱男行凶後騎車逃逸，清水警方上午帶...

影／美籍女子跨國面試轉機來台工作 行李箱卻藏三千萬海洛英遭逮　

關務署台北關與航警局安檢大隊今年5月間，在桃園國際機場第一航廈進行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自香港來台之行李顯...

台中17歲少年殺人 林智群推測可能刑期：若判10年頂多關5年可申請假釋

台中昨天發生17歲少年兇殘殺害前女友命案，社會震驚。律師林智群表示，肯定就是殺人罪，死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑。...

沙鹿姐弟戀狠砍31刀斃命 17歲男預計下午送台中地院少年法庭

台中昨驚傳姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大生分手，雙方又有金錢糾紛，駱在沙鹿區櫻花隧道旁持40公分利刃狠砍顏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。