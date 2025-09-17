17歲駱姓少年為財？為情？殺人案 警上午帶凶嫌重回案發現場
台中市沙鹿區忠貞路16日發生17歲駱姓少年持刀殺人案，顏姓女大生身中數十刀後當場斃命，駱男行凶後騎車逃逸，清水警方上午帶同駱男去多個犯案地點了解案情，下午將依殺人罪嫌移送少年法庭偵辦。
女方友人在網路留言，由於男生長期跟女生借錢，但這些錢是女生打工賺來的，她受不了才會分手，這次見面主要是想把錢討回來，她想要拿去付學費，因為她今年升大一，開始需要錢。上周女生才有跟家人說，她跟這個男生的所有狀況，家人也都有跟她說要斷乾淨，但這次男生用他朋友名義，辦小帳號約女生出來，說要還錢給女生。
因此，殺人動機應是駱男長期跟女方借錢，讓她受不了才會提出分手，不全然是移情別戀，應該是金錢糾葛，但清水警方對此並不願證實。
由於案發現場距離顏女外婆家不過300多公尺，沒想到這一赴約，就竟然成了死約。據了解，被害人是因為讀書，才從外埔搬到沙鹿住家中，四姐弟身為老的他，自己早上打工，選擇弘光科大進修部就讀，沒想到在網路上認識，交往不到一年的男友是恐怖情人，開學才8天就遇上死劫。
顏女外婆家附近住戶透露，被害人平時都會拿錢回家，卻未料遭到交往不到一年的恐怖情人殺害，也讓家屬悲痛不已，要求檢方後續將安排電腦斷層掃描解剖，要釐清被害人確切的死因。
據了解，17歲砍人的駱姓少年，在社群上滿滿都是愛車及跑陣頭的貼文，以及騎車跑山的追焦照，但可能就是一直借錢提分手，面對女方為了要剛上大一需要用錢，想請駱男還錢，才會設計約出20出頭歲的顏姓女友，竟殘忍予以殺害。
