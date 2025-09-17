影／美籍女子跨國面試轉機來台工作 行李箱卻藏三千萬海洛英遭逮　

關務署台北關與航警局安檢大隊今年5月間，在桃園國際機場第一航廈進行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自香港來台之行李顯像有異，攔查發現美國籍嫌犯（C女，化名）的託運行李內夾藏第一級毒品海洛英4.237公斤，市值超過新台幣3000萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

航警局刑大偵二隊隊長陳博全表示，C女向警方供稱，她透過網路交友認識未曾謀面的未婚夫，但未婚夫因案被關，C女隨後又在網路交友軟體認識了自稱是未婚夫上司者。上司稱需定期匯款給關押中的未婚夫，但女子負債無力負擔，便接受未婚夫上司提出的工作邀約，從美國搭機至寮國參與工作面試，等待工作期間的機票、食宿費用全由公司負擔，且每天還有新台幣數千元的零用金。

陳博全指出，C女說她沒有等太久就接到工作指派，在當地取得夾藏毒品行李箱後，再搭機經香港轉機來台，機票、食宿由公司提供，報酬則視工作表現後決定金額，但C女對上司真實身分及職務內容卻都無法具體說明，且所述工作內容與提供報酬明顯不相當，更表示對於夾藏毒品一事完全不知情，警方不予採信當場逮捕依法送辦。

航警局專案小組抽絲剝繭、溯源偵辦，同月底循線於桃園市中壢區緝獲扣案毒品在台收貨人葉男，但葉男辯稱是受友人委託接送，不知道有毒品，警方不排除，2人都是直接接受背後集團指使行動，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署並於近日起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885