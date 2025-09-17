聽新聞
台中17歲少年殺人 林智群推測可能刑期：若判10年頂多關5年可申請假釋
台中昨天發生17歲少年兇殘殺害前女友命案，社會震驚。律師林智群表示，肯定就是殺人罪，死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑。衡量兇嫌未成年，他推測最後應該是判15至20年或10年以上有期徒刑。「如果是判10年，頂多關5年就可以申請假釋」。
昨天沙鹿發生情殺案，17歲兇嫌狠砍被害人31刀致死。林智群表示，根據刑法第63條規定，「未滿18歲人或滿80歲人犯罪者，不得處死刑或無期徒刑，本刑為死刑或無期徒刑者，減輕其刑」。遞減的結果，這個兇嫌只能判15至20年或10年以上有期徒刑。
但刑法第18條第2項規定，「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」。林智群表示，所以法官「得」減輕一次，如果有減刑，就是打對折，判7.5年至10年或5年以上。
林智群表示，但因為少年殺人手段兇殘，「法官應該不會給他減那一次刑」，所以最後應該是判15至20年或10年以上有期徒刑。如果是判10年，頂多關5年就可以申請假釋。
網友表示，「青少年犯罪，又沒有教化可能的，非常惡劣」、「會計畫投案，就是懂這個漏洞」、「不只台灣，美國以及其他國家也對這種少年重型犯很頭痛」。
