17歲少年砍死女友逃彰化 躲藏的賓館9年前曾爆感情糾紛引槍戰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

台中市17歲駱姓少年昨天在沙鹿區瘋狂砍死女友顏姓女大生後，從容離去還搭計程車彰化市某賓館躲藏到下午4點多，才被警方查獲，巧合的是9年前這家賓館也曾有嫌犯藏匿，還與警方發生槍戰拒捕。

駱姓少年昨天上午疑不滿女友顏姓女大生要和他分手，不顧女友一直求饒，在沙鹿區櫻花隧道旁持40公分長刀狠砍顏女31刀，顏女當場死亡。駱男行兇後先騎無牌機車逃逸，再搭計程車到彰化市某賓館躲藏到下午4點40分，警方前來逮捕歸案。

駱姓少年在賓館藏匿期間，甚至曾向朋友放話說「自己要去KTV歡唱之後再投案」，他下計程車和被警方逮捕從賓館走出的畫面今天也曝光。

巧合的是，駱姓少年藏匿的賓館在2017晚間也曾發生槍戰，二名槍械嫌犯藏匿在賓館內，警方圍捕時，詹姓嫌犯還開槍拒捕，警方也回擊4槍警告，詹嫌甚至一度持槍對著自己頭與警方對峙，直到警方請他父親出面勸阻，詹嫌才棄械歸案，這起案件也是因情感問題爭風吃醋到他人住處開槍，才被警方追緝。

對於昨天駱姓少年藏匿的事，賓館業者很低調，表示不清楚駱姓少年背景。而附近居民則說「怎麼又跑來這裡。」對於賓館屢次成為嫌犯藏匿處也很訝異。

台中市17歲駱姓少年昨天殺死女友，逃到彰化市某賓館藏匿，直到下午被警方查獲逮捕歸案。圖／民眾提供
台中市17歲駱姓少年昨天殺死女友，逃到彰化市某賓館藏匿，直到下午被警方查獲逮捕歸案。圖／民眾提供
台中市17歲駱姓少年昨天殺死女友，逃到彰化市某賓館藏匿，他在賓館前下計程車畫面也曝光。圖／民眾提供
台中市17歲駱姓少年昨天殺死女友，逃到彰化市某賓館藏匿，他在賓館前下計程車畫面也曝光。圖／民眾提供

