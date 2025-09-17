快訊

沙鹿姐弟戀狠砍31刀斃命 17歲男預計下午送台中地院少年法庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中昨驚傳姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大生分手，雙方又有金錢糾紛，駱在沙鹿區櫻花隧道旁持40公分利刃狠砍顏31刀斃命，行凶後還跑到彰化汽車旅館開房間；由於駱未成年，警方預計今下午將他移送台中地院少年法庭，未來起訴也不適用於國民法官審理。

少年事件中因法院有先議權，駱姓少年昨涉嫌殺人，經檢警初步調查、昨在彰化汽車旅館通知其到案後，加上夜不訊等，預計今天下午才會直接送台中地院少年法庭，基於「保護少年」的原則下，不會進入成年人一般司法程序，如移送地檢署由檢察官聲請羈押。

中院少年法庭法官初步訊問後，若認為有必要，則會裁定駱男收容，送往少年觀護所，少年法庭經初步調查，認為少年有犯最輕本刑5年以上之罪者，會裁定移由檢察官偵辦，經檢方分「少偵」字案起訴後，再回到少年法庭繫屬審理。

另本案涉嫌凶殺，雖符合國民法官新制「故意行為致人於死」，應由國民法官審理，但國民法官法第5條第1項已將少年刑事案件排除，因此本案仍由中院少年法庭採審理、判刑。

警方查，顏女是大一新生與駱男曾交往，駱疑不滿顏另結新歡，16日上午9點多許約顏在沙鹿區櫻花隧道附近圳溝談判，但雙方無共識，駱竟持預藏的40公分利刃，短短44秒內朝顏女揮砍31刀，又補踹顏一腳後才離去，有民眾聽見顏女尖叫一直喊「對不起、救命」，卻仍慘死刀下。

駱作案後將凶刀棄置現場，無照其機車逃逸，藏身在彰化1間汽車旅館內，檢警調監視器以車追人，昨天下午3點多到汽車旅館逮人。

有自稱死者友人昨在網路貼文，指男方長期向死者借錢，死者打工存款要繳學費，決定分手並討回款項，全案是因金錢糾紛並非死者劈腿，警方調查釐清中。

17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大生分手，駱昨在沙鹿區櫻花隧道旁持40公分利刃狠砍顏31刀斃命。圖／讀者提供
17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大生分手，駱昨在沙鹿區櫻花隧道旁持40公分利刃狠砍顏31刀斃命。圖／讀者提供

