影／抓到了！開車拒捕衝撞員警通緝犯 凌晨於桃園落網並搜出大量毒品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉15日發生毒品通緝犯拒絕盤查，其女友還開車衝撞員警，警匪追捕過程中該通緝犯趁機逃逸，連繫不知情的親友載他，一路上換乘五、六次交通工具往北逃竄，但行蹤全都礁溪警方掌握，今凌晨在桃園某汽車旅館被捕，起出大量毒品，連同其女友被逮時的毒品合計約市價130萬元。

警方查覺，50歲簡男的個性狡猾，15日下午在追捕過程中，他在礁溪白鵝村的一處省道附近，由開車的黃姓女友放他下車逃走，簡男為了逃到外縣市又一再轉乘不同的車輛，企圖製造追緝斷點，最後還是被警方透過監視器，循線逮人，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

簡男是警方長期鎖定的通緝犯，宜蘭礁溪警方15下午3時許發現他經常使用車輛出現在停車場，立即派遣線上警力前往盤查，未料對方車上一名42歲黃姓女駕駛，開車載30歲王女及簡姓男通緝犯拒絕攔查，逃逸時車輛急著駛離停車場，竟前後撞衝員警，甚至把停車場出入口欄架撞爛，員警於是朝對方輪胎開2槍。

追捕過程險象環生，從德陽村停車場一路追到吳沙村長約5公里，嫌犯車輛在育英路被攔下時，輪胎爆胎，但簡姓通緝犯在半路已經逃離，現場逮捕駕駛及乘客共2女都涉嫌吸毒，並查獲毒品安非他命20幾包及煙蛋一顆，估計價值近百萬元。

礁溪分局與刑警大隊成立專案小組連夜追查，發現犯嫌不斷更換使用車輛逃逸及躲避，今天凌晨專案小組鎖定犯嫌最新使用車輛，旋即展開緝捕行動，凌晨3時許在桃園市大園區將簡嫌將其逮捕歸案，並查扣其持有海洛因、安非他命數包等證物，價值至少30萬元，與女友攜帶的近百萬元毒品，數量驚人，以致衝撞奮力逃跑，全案依毒品危害防制條例等罪送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

簡男與女友開車拒絕攔查，逃逸時車輛急著駛離停車場，竟前後撞衝員警，甚至把停車場出入口欄架撞爛，員警於是朝對方輪胎開2槍。圖／警方提供
礁溪分局與刑警大隊成立專案小組連夜追查，今天凌晨在桃園某汽車旅館逮到簡姓通緝犯，起出大量毒品，連同其女友被逮時的毒品合計約市價130萬元。圖／警方提供
簡男與女友開車拒絕攔查，逃逸時車輛急著駛離停車場，竟前後撞衝員警，甚至把停車場出入口欄架撞爛，員警於是朝對方輪胎開2槍。圖／警方提供
礁溪分局與刑警大隊成立專案小組連夜追查，今天凌晨在桃園某汽車旅館逮到簡姓通緝犯，起出大量毒品，連同其女友被逮時的毒品合計約市價130萬元。圖／警方提供
毒品 通緝 女友

