台中17歲少年殺人是乖小孩？律師：仗著自己未成年 趕在滿18歲前犯案

台中17歲少年殺人案震驚社會，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，太令人痛心，某個爸爸的寶貝女兒養到21歲，突然就沒了。加害人仗著自己未成年，知道自己絕對不會被判死刑，甚至還能減刑，所以趕在滿18歲之前犯案，「視人命如草芥的聰明的反社會冷血生物」。

台中昨天發生1起命案，17歲少年拿30公分長刀當街砍前女友31刀致死。媒體報導，加害人的父親的友人稱少年是很乖巧的小孩、半工半讀分擔家計。

王至德表示，新聞另外提到，少年會拉K，有吸毒前科；是角頭小弟，平時從事討債工作；拿出預藏長刀揮砍，儘管女方跪地求饒喊對不起，仍遭狠砍31刀奪命。少年犯案後還踢了女方一腳，隨後騎著無牌機車逃逸；少年還向朋友及老大放話，稱自己要先去KTV歡唱後再投案。「嗯，很乖巧的小孩」。

他說，就算少年是角頭小弟，平常是從事討債工作，甚至還會拉K有吸毒前科，就算犯案後還踢了女友一腳，就算騎著無牌機車，就算犯了案之後還要先去KTV歡唱才要投案，也一樣是長輩眼裡的乖巧小孩。

王至德表示，加害者就是一個平日討債維生，沒事還拉拉K，也曾經因吸毒被抓但一樣不知悔改只是因為懷疑女友劈腿就覺得自己可以重重的教訓女友。在犯了案還不夠，還踢了已命在垂危的女友一腳，甚至還懂得騎無牌機車躲避追查。就算要去投案，也要先爽一下，唱個KTV。然後仗著自己未成年，知道自己絕對不會被判死刑，甚至還能減刑，所以趕在滿18歲之前犯案，視人命如草芥的聰明的反社會冷血生物，跟少年父親的友人看法完全不同。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885