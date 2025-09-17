台中17歲少年殺人辯女友劈腿 網爆料長期討錢才分手：還踩她屍體

台中1名17歲少年涉嫌將21歲前女友砍殺31刀致死，傳出他辯稱肇因對方移情別戀。不過，一名網友昨晚在Threads爆料，女方並不是劈腿，而是兩人有金錢糾葛。由於少年長期跟被害人借錢，但這些錢是女方打工賺來的，「她受不了才會分手，這次見面主要是想把錢討回來，她想要拿去付學費，因為她今年升大一，開始需要錢」。

台中沙鹿昨天發生殘忍命案，21歲女性被害人是大一新生，才展開大學新生活上課7天，未料遭遇不幸。Threads有網友表示，死者是她家人朋友的妹妹。據她所知，上周被害人才告知自己家人跟兇手的所有狀況，「家人也都有跟她說要斷乾淨，但這次男生用他朋友名義，辦小帳號約女生出來，說要還錢給女生」。

該名網友表示，本來以為真的要還錢了，結果沒想到來的人是兇手本人，「男生情緒失控，女生想安撫他跟他道歉，結果拿30公分的刀砍她十幾刀，還踩她屍體，連搶救都沒機會，發生這樣的事，家屬都很難受」。之所以會發文，只是不想讓新聞擴大錯誤資訊，因為目前網路上都寫不一樣，這些只是家人目前知道的一部分，其他交由警方。