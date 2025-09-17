17歲少年當街砍死女友 臨去前還踹一腳

台中沙鹿發生顏姓女大生遭前男友砍殺慘案，圖為警方在現場搜證。圖／讀者提供

十七歲駱姓少年與廿一歲顏姓女大生疑有感情糾紛，昨約顏女在台中市沙鹿區櫻花隧道旁談判破裂，駱涉持預藏四十公分長利刃，不顧顏女頻喊「對不起」，當街砍殺顏女卅一刀，顏當場死亡；駱行凶後棄刀騎車逃逸，六小時後在彰化一間汽車旅館落網，警詢後依殺人罪嫌送辦。

警方調查，顏姓女子是大一新生，與駱姓少年是男女朋友，駱疑不滿顏女另結新歡，昨天上午九時許約顏女在沙鹿區櫻花隧道附近圳溝談判。

駱預藏四十公分利刃，雙方談判破裂後，短短四十四秒內朝顏女揮砍卅一刀，造成顏女全身數十道傷口，駱離去前還疑似朝顏女身上踢了一腳；目擊民眾聽到顏女不斷喊「對不起、救命」，立即報警，但救護車到場，顏女失血過多已經死亡。

駱男將凶刀棄置現場，戴安全帽、騎乘未掛車牌機車逃逸，先北上往苗栗方向，變裝後再騎車南下彰化，藏身在一間汽車旅館內；檢警根據監視器以車追人，昨天下午三時許到汽車旅館逮捕駱男。

駱姓少年昨晚被帶回清水分局，父親與叔叔趕來；叔叔說少年從小乖巧，當油漆工補貼家用，聽聞消息難以置信；少年父親在外地工作，他與阿公同住，還有一名妹妹，他早早出社會分擔家計，不解為何釀成凶案。

檢察官昨會同法醫相驗，顏女父母悲痛認屍，初步發現顏女身中卅一刀，頭、頸、胸、四肢都有傷勢，檢方認有釐清死因必要，明解剖複驗。

據調查，駱姓少年從事討債工作，案發後曾傳訊給帶頭大哥「唱完ＫＴＶ就去投案」；顏女是台中大甲人，為了讀大學，開學前才搬到沙鹿區與外婆同住，剛展開大學生活就遭遇不幸。

有自稱死者友人昨在網路貼文，指男方長期向死者借錢，死者打工存款要繳學費，決定分手並討回款項，全案是因金錢糾紛並非死者劈腿，警方調查釐清中。