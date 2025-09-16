女大生遭17歲男友砍死 死者家屬澄清「非劈腿」：感情生變引金錢糾紛

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女大生今天被17歲前男友持刀砍死，外傳是女大生劈腿，她家人和朋友上網不平說，非劈腿引起殺機，而是金錢糾葛，男子長期向女生借錢，2人分手後女大生想討回錢，引起對方不滿；據了解，殺機起因是感情生變引發金錢糾紛。

一名女子今天在網路發文說，剛剛得知死者是家人朋友的妹妹，說女大生不是劈腿，而是金錢糾葛，男子長期跟女生借錢，這些錢是女生打工賺來，她受不了才會分手，這次見面主要是想把錢討回來

她想要拿去付學費，因為她今年升大一，開始需要錢。

發文者說，女大生上周才向家人說她和前男友所有狀況，家人對她說要斷乾淨，這次男子用他朋友名義辦小帳號約女生出來，說要還錢給女生，女大生本來以為真的要還錢，結果沒想到來的人是男生本人，男生情緒失控，女生想安撫他跟他道歉，結果拿30公分的刀砍她10幾刀，還踩她屍體，連搶救都沒機會，發生這樣的事，家屬都很難受。

據了解，女大生和前男友因感情生變而分手，二人的金錢糾紛在分手後出現，二人是誰欠誰的錢，目前不明，警方仍在釐清中。

台中一名女大生今天被前男友砍死，警方在場採證。記者游振昇／翻攝

