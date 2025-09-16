快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聽新聞
0:00 / 0:00

17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中沙鹿今天驚傳男砍女情殺重大案件，17歲駱姓少年晚間被帶回清水分局偵訊，駱男的父親及叔叔都趕來分局了解情況，據駱男叔叔指出，他們家住苗栗苑裡，從小看這孩子長到大，平常乖乖的，擔任油漆工補貼家用，一家人生活都在苗栗。

駱姓叔叔說，白天聽到駱男的爸爸跟自己講之後，當場嚇一大跳，不相信會發生這種事情，對於顏姓被害人並不清楚，也沒看過，畢竟駱現在沒在唸書了，從小看他長大，性格並不會不好，很乖！但還是很難相信他會殺人。

駱姓家人指出，駱的家庭狀況不好，家裡很貧窮，平常半工半讀的過，有去參加廟會，跟阿公同住，爸爸在外地工作，家裡還有一個妹妹，蠻年輕就出來打工幫忙分擔家計，不知道什麼原因發生這種事情。知道他們是男女朋友。

台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影

家人 情殺 命案 台中市

延伸閱讀

影／沙鹿砍人命案凶嫌6小時被捕 晚間移送偵訊「已無凶狠模樣」

大學新生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方證實了

台中女大生被亂刀砍死 17歲男友彰化落網

台中沙鹿情殺命案…21歲女求饒仍遭砍死 17歲凶嫌傍晚在彰化落網

相關新聞

17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

台中沙鹿今天驚傳男砍女情殺重大案件，17歲駱姓少年晚間被帶回清水分局偵訊，駱男的父親及叔叔都趕來分局了解情況，據駱男叔叔...

女大生遭17歲男友砍死 死者家屬澄清「非劈腿」：感情生變引金錢糾紛

台中一名女大生今天被17歲前男友持刀砍死，外傳是女大生劈腿，她家人和朋友上網不平說，非劈腿引起殺機，而是金錢糾葛，男子長...

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

台中市沙鹿區男子持刀殺人案，被害人顏女身中數十刀後倒地不起，歹徒行兇後騎車逃逸，清水分局積極調閱監視器影像，今天下午3時...

大學新生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方證實了

台中市沙鹿區今天發生殘忍砍人命案，21歲顏姓夜校女大生，被17歲駱姓男友狠心砍31刀後慘死。消息傳回學校，校方震驚不已，...

影／沙鹿砍人命案凶嫌6小時被捕 晚間移送偵訊「已無凶狠模樣」

台中市沙鹿區忠貞路今早9時許發生恐怖命案，21歲顏姓女大生疑遭17歲駱姓前男友，在短短44秒內狂砍31刀，女子倒在血泊中...

台中女大生被亂刀砍死 17歲男友彰化落網

台中顏姓女大學生今天上午在沙鹿區被男友亂刀砍死，警方今天下午在彰化市逮捕兇嫌，他是女大生的17歲男友，警方正將他押回清水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。