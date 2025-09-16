17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

台中沙鹿今天驚傳男砍女情殺重大案件，17歲駱姓少年晚間被帶回清水分局偵訊，駱男的父親及叔叔都趕來分局了解情況，據駱男叔叔指出，他們家住苗栗苑裡，從小看這孩子長到大，平常乖乖的，擔任油漆工補貼家用，一家人生活都在苗栗。

駱姓叔叔說，白天聽到駱男的爸爸跟自己講之後，當場嚇一大跳，不相信會發生這種事情，對於顏姓被害人並不清楚，也沒看過，畢竟駱現在沒在唸書了，從小看他長大，性格並不會不好，很乖！但還是很難相信他會殺人。

駱姓家人指出，駱的家庭狀況不好，家裡很貧窮，平常半工半讀的過，有去參加廟會，跟阿公同住，爸爸在外地工作，家裡還有一個妹妹，蠻年輕就出來打工幫忙分擔家計，不知道什麼原因發生這種事情。知道他們是男女朋友。