影／沙鹿砍人命案凶嫌6小時被捕 晚間移送偵訊「已無凶狠模樣」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區忠貞路今早9時許發生恐怖命案，21歲顏姓女大生疑遭17歲駱姓前男友，在短短44秒內狂砍31刀，女子倒在血泊中，駱男離去前還猛踹一腳，隨後展開逃亡計畫，警方指出，駱男犯案後先往苗栗逃逸，變裝並製造斷點，再搭火車南下往彰化，下午3時在彰化市一家旅館內被警方循線緝獲犯嫌到案。

警方透露，警消人員到場時，女子已無生命跡象，現場查獲40公分長的兇刀；6個多小時後，駱男在彰化一家汽車旅館落網，下午逮捕駱姓犯嫌前往苗栗循線逃離犯案現場的機車，晚間送回清水分局進一步偵訊，此時，駱男身著帽T及牛仔短褲下車，已無白天凶狠砍人的模樣。

台中地檢署相驗，發現女子胸腹部、手部、背部至少有11處刀傷，初步研判致命傷應該在胸、腹部，還待進一步確認。女子不只身中多刀，甚至左手也被砍到幾乎全斷，顯見兇手凶殘狠戾。

清水分局與刑警大隊案發後成立專案小組，報請台中地檢察署檢察官洪明賢指揮偵辦，由於犯嫌騎乘未懸掛號牌機車，增加警方追緝困難，經積極調閱監視器影像，並比對現場鑑識相關跡證，終於釐清被害人真實身分，並迅速鎖定犯嫌，警方兵分多路前往苗票、彰化地區追緝犯嫌行蹤。

駱男今天犯案後下午3時在彰化市一家旅館內被警方循線緝獲犯嫌到案，應訊時已白天凶狠模樣。記者黑中亮／攝影
男友 命案 台中市

