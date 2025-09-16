快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區男子持刀殺人案，被害人顏女身中數十刀後倒地不起，歹徒行兇後騎車逃逸，清水分局積極調閱監視器影像，今天下午3時許於彰化市逮捕到17歲的凶嫌駱男少年到案，稍早死者父母也前往台中崇德殯儀館認屍，由葬儀社員工攙扶走向停屍間，全程不發一語，檢方排定18日進一步解剖確認死因。

17歲駱姓少年凶嫌由於懷疑21歲顏姓前女友移情別戀，因而約顏女到沙鹿忠貞路一處路邊談判，過程中，駱男竟拿出預藏的40公分長刀，畫面中竟在44秒內狂砍顏女31刀，嚇得路過民眾趕緊報警處理，警消獲報到場時女大生已明顯死亡

檢警之後將顏女移往台中崇德殯儀館停置，並由顏姓死者的父母前來認屍，並由檢察官洪明賢陪同相驗，檢方同時排定18日將進一步解剖遺體，確認顏女致命的死因。

清水分局表示，駱男犯案後先乘機車北上往苗栗逃逸，變裝並製造斷點後，再搭火車南下彰化，由於犯嫌騎乘未懸掛號牌機車，增加警方追緝困難，並經比對現場鑑識相關跡證，終於釐清被害人真實身分，並迅速鎖定犯嫌，警方兵分多路前往苗栗、彰化地區追緝犯嫌行蹤，下午3時在彰化市一家旅館內被警方循線緝獲犯嫌到案。

台中市沙鹿區男子持刀殺人案，死者父母也前往台中崇德殯儀館認屍，由葬儀社員工攙扶走向停屍間，全程不發一語。圖／民眾提供
