台中女大生被亂刀砍死 17歲男友彰化落網

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中顏姓女大學生今天上午在沙鹿區被男友亂刀砍死，警方今天下午在彰化市逮捕兇嫌，他是女大生的17歲男友，警方正將他押回清水警分局警訊中。

清水警分局表示，沙鹿區今天上午發生一起男子持刀殺人案，被害女子身中數刀後倒地不起，歹徒行兇後騎車逃逸，警消人員到場時，該女子已無生命跡象。

清水分局立即與刑事警察大隊成立專案小組，並報請台中地檢察署檢察官洪明賢指揮偵辦，由於犯嫌騎乘未懸掛號牌機車，增加警方追緝困難，經積極調閱監視器影像，並比對現場鑑識相關跡證，釐清被害人真實身分，並迅速鎖定犯嫌，警方兵分多路前往苗票、彰化地區追緝犯嫌行蹤，今天下午3時在彰化市緝獲犯嫌到案，將進一步釐清犯案動機，依法偵辦。

台中一名女大生今天被男友砍死，警方逮捕兇嫌。記者游振昇／翻攝
台中一名女大生今天被男友砍死，警方逮捕兇嫌。記者游振昇／翻攝

彰化 男友 殺人案 台中市

相關新聞

台中沙鹿情殺命案…21歲女求饒仍遭砍死 17歲凶嫌傍晚在彰化落網

台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，警消上午獲報到場發現，顏姓女子身受11處刀傷，流血過多已明顯死亡，並在現場查獲30公分長的兇...

台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」

台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命，該男子身藏30多公分長刀，疑似...

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

台中市沙鹿區今天發生凶殺命案，警方查出死者是25歲顏姓女大生，被男友持刀亂刀砍死，男子持長刀狂砍10多刀，女大生雖求情仍...

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

台中市沙鹿區今驚傳凶殺案件，1名20多歲女子與一男子在街頭談判，不停哀求「對不起、對不起」，仍遭男子拿長30多公分的刀狂...

台中女大生被亂刀砍死 17歲男友彰化落網

台中顏姓女大學生今天上午在沙鹿區被男友亂刀砍死，警方今天下午在彰化市逮捕兇嫌，他是女大生的17歲男友，警方正將他押回清水...

高雄大寮工廠火警疑為製毒工廠 屏警長期監控：已掌握嫌犯

高雄市大寮區今天凌晨發生2處工廠火警，其中1處工廠內有化學製程器皿，疑是屏東縣刑大及調查局南機組鎖定的製毒工廠。屏東警方今...

