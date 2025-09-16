台中女大生被亂刀砍死 17歲男友彰化落網

台中顏姓女大學生今天上午在沙鹿區被男友亂刀砍死，警方今天下午在彰化市逮捕兇嫌，他是女大生的17歲男友，警方正將他押回清水警分局警訊中。

清水警分局表示，沙鹿區今天上午發生一起男子持刀殺人案，被害女子身中數刀後倒地不起，歹徒行兇後騎車逃逸，警消人員到場時，該女子已無生命跡象。

清水分局立即與刑事警察大隊成立專案小組，並報請台中地檢察署檢察官洪明賢指揮偵辦，由於犯嫌騎乘未懸掛號牌機車，增加警方追緝困難，經積極調閱監視器影像，並比對現場鑑識相關跡證，釐清被害人真實身分，並迅速鎖定犯嫌，警方兵分多路前往苗票、彰化地區追緝犯嫌行蹤，今天下午3時在彰化市緝獲犯嫌到案，將進一步釐清犯案動機，依法偵辦。