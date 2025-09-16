台中沙鹿情殺命案…21歲女求饒仍遭砍死 17歲凶嫌傍晚在彰化落網
台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，警消上午獲報到場發現，顏姓女子身受11處刀傷，流血過多已明顯死亡，並在現場查獲30公分長的兇刀，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。
據了解，死者身分為年約21歲的顏姓女大生，就讀某大學夜校，平時住沙鹿外婆家，家中包含她在內有4名兄弟姐妹，父母則在外地工作，與17歲駱嫌明顯為姊弟戀，可能是顏女有了新的交往對象，兩人相約在沙鹿區忠貞路一處空地談判，駱男戴全罩式安全帽，並刻意摘除機車牌照，一言不合下，向顏女揮刀亂砍。
目擊者描述，事發當時女子疑似與一名頭戴安全帽的男子談判，男子突然掏出預藏的刀具，朝女子狂砍，還隱約聽見女子不斷喊著「對不起」，但駱男根本沒有停手的意思，透過遠方監視器畫面發現，駱男甚至在44秒內狂砍31刀，刀刀朝顏女的身上要害猛砍，手段相當兇殘，現場滿是鮮血，離去前還朝顏女身上踢了一腳。
據凶嫌友人趕抵命案現場透露，駱男從事討債工作、個性衝動，與死者先前是情侶關係，懷疑是因顏女腳踏兩條船，雙方才相約16日早上在沙鹿區忠貞路的命案現場見面談判，不料卻發生這起情殺命案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言