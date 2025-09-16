快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

台中沙鹿情殺命案…21歲女求饒仍遭砍死 17歲凶嫌傍晚在彰化落網

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，警消上午獲報到場發現，顏姓女子身受11處刀傷，流血過多已明顯死亡，並在現場查獲30公分長的兇刀，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。

據了解，死者身分為年約21歲的顏姓女大生，就讀某大學夜校，平時住沙鹿外婆家，家中包含她在內有4名兄弟姐妹，父母則在外地工作，與17歲駱嫌明顯為姊弟戀，可能是顏女有了新的交往對象，兩人相約在沙鹿區忠貞路一處空地談判，駱男戴全罩式安全帽，並刻意摘除機車牌照，一言不合下，向顏女揮刀亂砍。

目擊者描述，事發當時女子疑似與一名頭戴安全帽的男子談判，男子突然掏出預藏的刀具，朝女子狂砍，還隱約聽見女子不斷喊著「對不起」，但駱男根本沒有停手的意思，透過遠方監視器畫面發現，駱男甚至在44秒內狂砍31刀，刀刀朝顏女的身上要害猛砍，手段相當兇殘，現場滿是鮮血，離去前還朝顏女身上踢了一腳。

據凶嫌友人趕抵命案現場透露，駱男從事討債工作、個性衝動，與死者先前是情侶關係，懷疑是因顏女腳踏兩條船，雙方才相約16日早上在沙鹿區忠貞路的命案現場見面談判，不料卻發生這起情殺命案。

台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。記者黑中亮／翻攝

命案 情殺 情侶 台中市 監視器

延伸閱讀

台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

沙鹿凶殺案女子連聲對不起仍被砍11刀慘死 男子駕無牌機車逃離現場

相關新聞

台中沙鹿情殺命案…21歲女求饒仍遭砍死 17歲凶嫌傍晚在彰化落網

台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，警消上午獲報到場發現，顏姓女子身受11處刀傷，流血過多已明顯死亡，並在現場查獲30公分長的兇...

台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」

台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命，該男子身藏30多公分長刀，疑似...

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

台中市沙鹿區今天發生凶殺命案，警方查出死者是25歲顏姓女大生，被男友持刀亂刀砍死，男子持長刀狂砍10多刀，女大生雖求情仍...

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

台中市沙鹿區今驚傳凶殺案件，1名20多歲女子與一男子在街頭談判，不停哀求「對不起、對不起」，仍遭男子拿長30多公分的刀狂...

台中女大生被亂刀砍死 17歲男友彰化落網

台中顏姓女大學生今天上午在沙鹿區被男友亂刀砍死，警方今天下午在彰化市逮捕兇嫌，他是女大生的17歲男友，警方正將他押回清水...

高雄大寮工廠火警疑為製毒工廠 屏警長期監控：已掌握嫌犯

高雄市大寮區今天凌晨發生2處工廠火警，其中1處工廠內有化學製程器皿，疑是屏東縣刑大及調查局南機組鎖定的製毒工廠。屏東警方今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。