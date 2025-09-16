台中沙鹿情殺命案…21歲女求饒仍遭砍死 17歲凶嫌傍晚在彰化落網

台中市沙鹿區忠貞路情殺命案，警消上午獲報到場發現，顏姓女子身受11處刀傷，流血過多已明顯死亡，並在現場查獲30公分長的兇刀，傍晚17歲的駱姓凶嫌則在彰化一處汽車旅館內落網了。

據了解，死者身分為年約21歲的顏姓女大生，就讀某大學夜校，平時住沙鹿外婆家，家中包含她在內有4名兄弟姐妹，父母則在外地工作，與17歲駱嫌明顯為姊弟戀，可能是顏女有了新的交往對象，兩人相約在沙鹿區忠貞路一處空地談判，駱男戴全罩式安全帽，並刻意摘除機車牌照，一言不合下，向顏女揮刀亂砍。

目擊者描述，事發當時女子疑似與一名頭戴安全帽的男子談判，男子突然掏出預藏的刀具，朝女子狂砍，還隱約聽見女子不斷喊著「對不起」，但駱男根本沒有停手的意思，透過遠方監視器畫面發現，駱男甚至在44秒內狂砍31刀，刀刀朝顏女的身上要害猛砍，手段相當兇殘，現場滿是鮮血，離去前還朝顏女身上踢了一腳。

據凶嫌友人趕抵命案現場透露，駱男從事討債工作、個性衝動，與死者先前是情侶關係，懷疑是因顏女腳踏兩條船，雙方才相約16日早上在沙鹿區忠貞路的命案現場見面談判，不料卻發生這起情殺命案。