台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命，該男子身藏30多公分長刀，疑似為預謀犯案，不僅戴全罩安全帽、騎無牌機車，相約沙鹿區忠貞路一處民宅旁空地談判，據目擊者描述，男子面對女子喊著「對不起」求饒，卻絲毫不理會，亂刀攻擊砍殺致死。

據了解，駱、顏2人疑似曾為男女朋友，而顏女是大甲人，目前與阿嬤住在沙鹿，駱男平時是地方角頭大哥身旁的小弟，因不滿女方另有新的交往對象讓他戴綠帽，相約談判時痛下殺手，過程中顏女雖一直哭喊「對不起」求饒，但狠心的凶嫌駱姓男子仍連砍11刀，其中左手被看到只剩皮和骨頭，最終流血致死。

據了解，凶嫌把死者約出來至沙鹿區忠貞路談判，以及凶狠砍殺的的畫面已流出，而顏女赴約前路過土地公廟的身影也被錄到，案發後曾告訴老大，表示唱完KTV後就會投案，清水警方表示，目前已掌握男女身分。

清水分局偵查隊長游啟明說，針對兩人是否曾為男女朋友，將進一步追查中，死者胸腹部、手部與背部都有明顯刀傷，全身共11處刀傷，致命部位則在胸腹部，初步掌握死者身分為20多歲的顏姓女子，凶嫌駱男則持續追查中，目前已有採集相關跡證，和被害人交往對象，將犯嫌查緝到案。

台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命。記者黑中亮／翻攝

相關新聞

台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」

台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命，該男子身藏30多公分長刀，疑似...

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

台中市沙鹿區今天發生凶殺命案，警方查出死者是25歲顏姓女大生，被男友持刀亂刀砍死，男子持長刀狂砍10多刀，女大生雖求情仍...

「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！美女陸妻當窗口 員工起薪5萬還能「出國留學」

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉及跨國洗錢案，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，現檢警查出洗錢集團幕後藏鏡人就是他的中國籍配偶唐斯蓉，2人聯手協助東南亞等國的線上博奕網站業者洗錢，總額超過200億元。

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

台中市沙鹿區今驚傳凶殺案件，1名20多歲女子與一男子在街頭談判，不停哀求「對不起、對不起」，仍遭男子拿長30多公分的刀狂...

高雄大寮工廠火警疑為製毒工廠 屏警長期監控：已掌握嫌犯

高雄市大寮區今天凌晨發生2處工廠火警，其中1處工廠內有化學製程器皿，疑是屏東縣刑大及調查局南機組鎖定的製毒工廠。屏東警方今...

沙鹿凶殺案女子連聲對不起仍被砍11刀慘死 男子駕無牌機車逃離現場

台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命，台中地檢署相驗後，發現女子致命傷勢...

