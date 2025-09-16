聽新聞
台中沙鹿命案凶嫌疑為角頭小弟 殺人後還放話「唱完KTV再投案」
台中市沙鹿區今天上午發生恐怖凶殺案，一名20出頭歲的顏姓女子，慘遭駱姓男子連砍11刀斃命，該男子身藏30多公分長刀，疑似為預謀犯案，不僅戴全罩安全帽、騎無牌機車，相約沙鹿區忠貞路一處民宅旁空地談判，據目擊者描述，男子面對女子喊著「對不起」求饒，卻絲毫不理會，亂刀攻擊砍殺致死。
據了解，駱、顏2人疑似曾為男女朋友，而顏女是大甲人，目前與阿嬤住在沙鹿，駱男平時是地方角頭大哥身旁的小弟，因不滿女方另有新的交往對象讓他戴綠帽，相約談判時痛下殺手，過程中顏女雖一直哭喊「對不起」求饒，但狠心的凶嫌駱姓男子仍連砍11刀，其中左手被看到只剩皮和骨頭，最終流血致死。
據了解，凶嫌把死者約出來至沙鹿區忠貞路談判，以及凶狠砍殺的的畫面已流出，而顏女赴約前路過土地公廟的身影也被錄到，案發後曾告訴老大，表示唱完KTV後就會投案，清水警方表示，目前已掌握男女身分。
清水分局偵查隊長游啟明說，針對兩人是否曾為男女朋友，將進一步追查中，死者胸腹部、手部與背部都有明顯刀傷，全身共11處刀傷，致命部位則在胸腹部，初步掌握死者身分為20多歲的顏姓女子，凶嫌駱男則持續追查中，目前已有採集相關跡證，和被害人交往對象，將犯嫌查緝到案。
