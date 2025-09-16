監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天發生凶殺命案，警方查出死者是25歲顏姓女大生，被男友持刀亂刀砍死，男子持長刀狂砍10多刀，女大生雖求情仍被砍死，警方已鎖定凶嫌身分追捕中。

顏姓女大生今天上午在沙鹿區被男子砍死，附近監視器面拍下女大生最後身影，她徒步赴約，不料被失去理智的男子瘋狂砍殺致死。

附近監視器畫面拍下過程，女大生和男友原本蹲在地上談話，男子突然起身，似乎在質問顏女，再拿刀揮砍對方，瘋狂攻擊顏女，女大生曾求情喊對不起，男子仍不罷手。

男子見女大生無反應，轉身離去，走幾步路後又回頭對著倒臥血泊中女大生再砍，女大生疑因大量失血致死。

有目擊者說，女大生身中多刀，其中左手被砍到 只剩皮連骨，女大生的家人住在當地，男子行凶後騎機車離開。

台中一名女大學生今天被男友殺死，附近監視器拍下她最後身影。記者游振昇／翻攝
台中一名女大學生今天被男友殺死，附近監視器拍下她最後身影。記者游振昇／翻攝
台中一名女大學生今天被男友殺死，警方到場採證。記者游振昇／翻攝
台中一名女大學生今天被男友殺死，警方到場採證。記者游振昇／翻攝

