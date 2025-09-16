聽新聞
0:00 / 0:00
監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分
台中市沙鹿區今天發生凶殺命案，警方查出死者是25歲顏姓女大生，被男友持刀亂刀砍死，男子持長刀狂砍10多刀，女大生雖求情仍被砍死，警方已鎖定凶嫌身分追捕中。
顏姓女大生今天上午在沙鹿區被男子砍死，附近監視器面拍下女大生最後身影，她徒步赴約，不料被失去理智的男子瘋狂砍殺致死。
附近監視器畫面拍下過程，女大生和男友原本蹲在地上談話，男子突然起身，似乎在質問顏女，再拿刀揮砍對方，瘋狂攻擊顏女，女大生曾求情喊對不起，男子仍不罷手。
男子見女大生無反應，轉身離去，走幾步路後又回頭對著倒臥血泊中女大生再砍，女大生疑因大量失血致死。
有目擊者說，女大生身中多刀，其中左手被砍到 只剩皮連骨，女大生的家人住在當地，男子行凶後騎機車離開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言