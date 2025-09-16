聽新聞
高雄大寮工廠火警疑為製毒工廠 屏警長期監控：已掌握嫌犯
高雄市大寮區今天凌晨發生2處工廠火警，其中1處工廠內有化學製程器皿，疑是屏東縣刑大及調查局南機組鎖定的製毒工廠。屏東警方今指出，此案已報請屏東地方檢察署指揮偵辦，檢察官指示鑑識科採證釐清案情，並已掌握相關犯嫌，將盡速查緝到案。
今天凌晨及上午，高雄市大寮區大明街、保福路的鐵皮工廠，分別發生火警。其中保福路工廠起火後延燒5間廠房，接近9時滅火，屋內已燒成灰燼，廠內卻發現有許多化學器皿，疑似製毒工廠。
屏東警方指出，此案由屏東縣警局刑大與調查局南部機動工作站共同偵辦，已報請屏東地檢署指揮偵辦。這間長期監控的工寮因不明原因發生火警，現場火勢已撲滅，初步檢視疑有化學藥品及工具。
警方表示，檢察官指示封鎖現場並由鑑識科採證釐清案情，目前已掌握相關犯嫌，專案小組將盡速查緝到案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
