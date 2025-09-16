台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

台中市沙鹿區今驚傳凶殺案件，1名20多歲女子與一男子在街頭談判，不停哀求「對不起、對不起」，仍遭男子拿長30多公分的刀狂砍11刀斃命；中山附醫法醫科主任高大成研判，此案可能夾雜情財糾紛惹殺機，且凶嫌攜刀赴約，明顯是預謀犯案。

台中市清水警分局偵查隊長游啟明受訪指出，經現場初步勘驗，除在現場查獲凶刀，另發現死者胸腹部、手部、背部有10餘處刀傷，研判致命傷應是胸部，目前已查出死者身分，為年約20出頭歲的女子，將釐清死者生前交往對象，並盡速查緝凶嫌到案，以釐清案情。

高大成研判，男子行凶除了感情糾紛，還有錢財糾紛，也就是夾雜著感情糾紛與錢財糾紛惹殺機。行凶男子帶一把30公分的刀赴現場，絕對是預謀。

高大成推測，行凶男子到場就砍人，沒有砍到臉，傷口集中在胸腹、手部、背部，感情糾紛的占比比較不多，若為感情糾紛，絕對砍臉部，研判是財務糾紛的占比較多，因現場遺留行凶的刀，若警方採集血跡與指紋，相信這起凶殺案子很快就破了。

高大成說明，從死者刀傷前後都有來看，死者遭砍時有想要逃跑；凶嫌在行凶後還踹死者一腳來研判，凶嫌要讓對方死的決心已經出來，一般來說，若被砍者哀求別下手、後逃跑，通常砍人者會罷手，不再追上前去，但從此案看來，凶嫌不顧死者苦苦哀求仍行凶，死者轉身逃跑仍追殺，研判已起殺心。

高大成說明，從凶嫌騎機車到場研判，應該是凶嫌住比遠，與死者約在死者住家附近或較熟悉的地方談判；至於凶嫌是否殺紅眼、特別凶殘？要視第一刀下刀位置，若砍在要害，代表就是要置對方於死地，若非要害，代表仍留有餘地；另外還要視行刀的方向，若是由上往下為有殺人意圖，若由下往上，推斷較無殺人意圖。

高大成指出，過去曾有凶殺案，被砍者已在求饒，但凶嫌殺紅眼，完全聽不到，誤以為對方「很吵」行凶，也有凶嫌砍了以後，想說不會判死刑，讓人討厭。