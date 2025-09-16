快訊

沙鹿凶殺案女子連聲對不起仍被砍11刀慘死 男子駕無牌機車逃離現場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命，台中地檢署相驗後，發現女子致命傷勢位於胸腹部，現場目擊者表示，事發前男女疑似在談判時起爭執，有聽到女子連聲道歉，但仍被男子惡意砍殺，警方目前仍在追查行凶男子身分，不排除為情殺或財務糾紛。

1名冷氣師傅剛好路過現場，也發現在案發前，目擊2人起爭執，女方不停說抱歉，但男子當場情緒失控，掏出預藏的30公分的長刀，情緒激動狂砍女子10多刀，造成女子流血不止，當場死亡，現場留下大面積血跡；冷氣師傅發現後勸架，男子見苗頭不對，騎乘機車逃逸。

事發地點位於著名的沙鹿櫻花隧道附近，根據附近居民表示，有目擊者說，當時她要去農田拔地瓜，有看到這對男女蹲在路邊聊天多時，男子戴著全罩安全帽，沒有露出臉，雖然沒有看到行兇過程，但馬上就傳來發生凶殺案的呼救聲。

據透露，這名20多歲女子疑與頭戴安全帽的男子談判，目擊者指出，2人談判過程中，曾聽見女子哀求「對不起！對不起！」，男子行凶後騎未掛牌的機車逃逸，警方正循線追緝男子中。

另一位目擊者則說，由於女子是走路前來赴約，讓疑是本地人，男子則是騎乘機車來到現場，兩人剛開始好像在談判，但聽不清楚談判內容，隱約只聽見女子一直求饒說對不起，女子不只身中多刀，甚至左手也被砍到幾乎全斷，顯示凶嫌下手的狠毒，男子行凶後騎乘機車逃逸，走前還踢了女子一腳。

清水分局偵查隊長游啟明表示，經過台中地檢署相驗，從死者胸腹部、手部　與背部都有明顯刀傷，共11處刀傷，致命部位則在胸腹部，初步掌握死者身分為20多歲本國籍女子，男子身分則持續追查中，目前已有採集相關跡證，和被害人交往對象，將犯嫌查緝到案。

台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命。記者黑中亮／攝影

