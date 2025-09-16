影／泰國脆鹹餅、捲心餅夾300萬元大麻 越南2移工走私來台落網

販毒集團從泰國以餅乾鐵盒夾藏大麻，寄空運包裹來台，被海關攔截市價300萬元的2.2公斤大麻花；刑事局拘提收貨的越南籍移工吳姓、武姓男子，台北地檢署聲押禁見獲准，已依毒品罪起訴。

警方調查，關務署台北關今年5月17日以X光檢查從泰國寄來台包裹，起疑拆開檢查，發現裝有兩罐餅乾鐵盒，各從大盒的脆鹹餅、小盒的捲心餅中查獲5包、4包大麻花，共2.2公斤，通報刑事局追查。

刑事局偵三大隊第一隊取出大麻跟監郵局物流，發現同月21日包裹被送至彰化縣伸港鄉某鐵工廠，工廠員工越南籍31歲武姓男子收貨帶回附近宿舍，隔天越籍失聯移工37歲吳姓男子搭白牌車前來宿舍，繞行後離開。

警方研判吳是第二層收貨人，不排除他因現場埋伏員警曝光而取消收貨，決定收網，22日至宿舍拘提武，6月2日在台北市萬華區道路逮捕吳。吳稱，越南人友人寄藥品給他，不知是毒品；武稱，受託越南友人收包裹，不知內容物。

據調查，吳因毒品案被判刑1年2月未入監服刑，另涉詐欺及洗錢防制法案件，分別被台北地方法院、士林地檢署、新北地檢署發布通緝。警詢後將兩人依毒品罪移送，並解送吳歸案，北檢均聲押禁見獲准，7月9日依毒品罪起訴。