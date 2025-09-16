快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！美女陸妻當窗口 員工起薪5萬還能「出國留學」

聯合新聞網／ 綜合報導

「雨刷」蔡政宜。圖／聯合報系資料照
「雨刷」蔡政宜。圖／聯合報系資料照

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉及跨國洗錢案，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，現檢警查出洗錢集團幕後藏鏡人就是他的中國籍配偶唐斯蓉，2人聯手協助東南亞等國的線上博奕網站業者洗錢，總額超過200億元。

據《鏡週刊》報導，蔡政宜與唐斯蓉在臨近高雄地檢署的精華地段設立7大水房，顧了20多名員工24小時日夜輪班，利用網銀將贓款透過層層轉匯成虛擬貨幣，涉及金額逾200億元，光抽成手續費就超過2億元，在其中扮演關鍵角色的就是在洗錢群組中暱稱「美美」的唐斯蓉。

報導指出，洗錢群組成員皆以暱稱掩飾身分，人員調度指揮、與泰國窗口接洽都由唐斯蓉負責，而夫妻兩人對員工也很大方，月薪多在5萬5千至6萬元之間，幹部約7萬8千元，此外，還會派小弟至馬來西亞學習跨境洗錢技術。

檢警查出，蔡政宜夫妻不僅在高雄亞灣購入「超豪宅」做為秘密招待所，住家裝潢也相當豪奢，搜索時查扣80多個名牌包和奢侈品，不過這對夫妻疑在5月小弟落網時便有所警覺，先是蔡政宜飛往越南，唐斯蓉隨後也帶著3名兒女前往日本及其他國家，至8月底才讓孩子回台開學，自己卻滯留海外未歸，專案小組不排除她已躲回湖南老家，現已對她發布通緝。

洗錢 贓款 虛擬貨幣

延伸閱讀

Hero Pay替東南亞博弈集團洗錢30億 北檢聲押2首腦獲准

幫簽賭網站洗錢200億 職棒假球案首腦「雨刷」今收押禁見

「雨刷」蔡政宜年洗錢逾200億 「打帶跑」戰術躲偵查

相關新聞

「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！美女陸妻當窗口 員工起薪5萬還能「出國留學」

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉及跨國洗錢案，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，現檢警查出洗錢集團幕後藏鏡人就是他的中國籍配偶唐斯蓉，2人聯手協助東南亞等國的線上博奕網站業者洗錢，總額超過200億元。

沙鹿凶殺案女子連聲對不起仍被砍11刀慘死 男子駕無牌機車逃離現場

台中市沙鹿區忠貞路今天發生一起凶殺案件，1名20多歲女子遭行凶男子猛砍11刀當場斃命，台中地檢署相驗後，發現女子致命傷勢...

影／泰國脆鹹餅、捲心餅夾300萬元大麻 越南2移工走私來台落網

販毒集團從泰國以餅乾鐵盒夾藏大麻，寄空運包裹來台，被海關攔截市價300萬元的2.2公斤大麻花；刑事局拘提收貨的越南籍移工...

影／整車飄K味遇警攔檢漏餡 新北保大查獲行動軍火運毒車

孫姓男子前天開賓士車載張姓妻舅及其陳姓女友行經新北市，因整車飄散K味遇新北保大員警攔檢，查獲宛如行動軍火及運毒車，車內起...

沙鹿忠貞路上午路人驚見1具女性遺體 警方疑為凶殺案正追查中

台中市沙鹿區忠貞路一處民宅旁邊空地，今天上午發生一起離奇命案，有民眾路過該地時，突見路邊倒臥1具女性遺體，嚇得趕緊報警處...

興達電廠「法蘭」傳遭中國貨冒充 陳其邁：將嚴格審查

興達電廠2號燃氣機組9日爆炸，台電初判是法蘭墊片鬆脫導致漏氣，但內部工程師稱台電為求趕工補足電力缺口，指示放寬振動標準，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。