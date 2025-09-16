「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！美女陸妻當窗口 員工起薪5萬還能「出國留學」

「雨刷」蔡政宜。圖／聯合報系資料照

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉及跨國洗錢案，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，現檢警查出洗錢集團幕後藏鏡人就是他的中國籍配偶唐斯蓉，2人聯手協助東南亞等國的線上博奕網站業者洗錢，總額超過200億元。

據《鏡週刊》報導，蔡政宜與唐斯蓉在臨近高雄地檢署的精華地段設立7大水房，顧了20多名員工24小時日夜輪班，利用網銀將贓款透過層層轉匯成虛擬貨幣，涉及金額逾200億元，光抽成手續費就超過2億元，在其中扮演關鍵角色的就是在洗錢群組中暱稱「美美」的唐斯蓉。

報導指出，洗錢群組成員皆以暱稱掩飾身分，人員調度指揮、與泰國窗口接洽都由唐斯蓉負責，而夫妻兩人對員工也很大方，月薪多在5萬5千至6萬元之間，幹部約7萬8千元，此外，還會派小弟至馬來西亞學習跨境洗錢技術。

檢警查出，蔡政宜夫妻不僅在高雄亞灣購入「超豪宅」做為秘密招待所，住家裝潢也相當豪奢，搜索時查扣80多個名牌包和奢侈品，不過這對夫妻疑在5月小弟落網時便有所警覺，先是蔡政宜飛往越南，唐斯蓉隨後也帶著3名兒女前往日本及其他國家，至8月底才讓孩子回台開學，自己卻滯留海外未歸，專案小組不排除她已躲回湖南老家，現已對她發布通緝。