影／整車飄K味遇警攔檢漏餡 新北保大查獲行動軍火運毒車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

孫姓男子前天開賓士車載張姓妻舅及其陳姓女友行經新北市，因整車飄散K味遇新北保大員警攔檢，查獲宛如行動軍火及運毒車，車內起出大量毒品及改造槍枝，警詢後將孫、張2人依毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

前天凌晨零時許，孫姓男子（30歲）開著白色賓士車載張姓妻舅（31歲）及其陳姓女友（29歲）3人打算前往陳女中和住處時，半路遇到新北保大第一中隊霹靂特警執行路檢勤務，員警站在車外就聞到濃濃的K味，孫男一行人擔心毒味四溢便心虛遲遲不敢開窗。

員警機警的拿起手電筒往車內一照，發現中央扶手處置物盒上有多包疑似毒品咖啡包，便隔著窗戶指著車內的毒品，要求孫男一行人下車，坐在右前座的張男自知已難逃法網，便下車配合受檢，員警也立即以試劑檢測呈卡西酮陽性反應，隨即將3人帶回偵辦。

經員警進一步進行全車搜索，共查扣3211包，重9773公克的毒咖啡包、36顆重36公克的哈密瓜錠、133瓶重2631公克的液態一粒眠、24包重232公克的K他命、毒品封口機1台、改造手槍1把、鎮暴槍1把及改造子彈38顆，整輛賓士車宛如行動軍火庫及運毒車。

孫男見事跡敗露，只能一臉懊惱的苦笑，私下表示，已經盡量晚點出門，以為可以避開警方查緝，卻還是栽在新北霹靂特警的攔截。

警詢後將孫、張2人依違反毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦，陳女則是採驗尿液後請回。新北保安大隊呼籲，民眾如發現持有槍械及違禁品等不法行為，請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

孫姓男子前天開賓士車載妻舅及其女友行經新北市中和區，因整車飄散K味遇新北保大員警攔檢，查獲行動軍火運毒車，車內起出大量毒品及改造槍枝。記者王長鼎／翻攝
