興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工
高雄興達電廠9月9日發生爆炸火災，相關單位初步判斷是輸送天然氣管線墊片鬆脫；台中火力發電廠的天然氣管線是同樣材質，目前也自主停工。台中市長盧秀燕今天表示，有內部人員爆料，中央不斷要求復工，她希望如果要復工，必須向市府與市民說明是否安全。
台中市議會今天開臨時會，國民黨籍議員賴義鍠、劉士州紛紛提到中火問題，表示興達電廠月初發生爆炸案，中火9月5日傍晚也曾發生變電室火災，如果中火之後也發生像興達電廠一樣的爆炸火災，是否會影響供電乃至產業？市府應該隨時稽查，用最嚴格標準捍衛台中用電安全。
盧秀燕表示，現在國家缺電，搶著安裝各種天然氣機組，興達電廠安裝天然氣機組的狀況與中火非常類似，儘管爆炸的確切原因還在調查，但目前初步傳出是天然氣管線的法蘭墊片有問題；如果高雄的法蘭會造成爆炸，台中的會不會？這是個問題。
盧秀燕也說，興達電廠爆炸事故後，有錄音檔露出，內部工程人員爆料因為趕工省略步驟；雖然現在還不清楚這個爆料內容是真是假，但中火的天然氣機組的確也在趕工中，令人擔心是否有省略程序的情況。
盧秀燕加碼爆料，中火試車中的天然氣機組已經自主停工，畢竟高雄爆炸案原因不明朗，大家不敢開工，但她聽說，有中火員工私下表示，中央不斷要求中火復工，因為現在缺電，天然氣機組要趕快上線，讓工作人員非常害怕。
盧秀燕強調，中火屬於中央管轄，台中市府無權干涉，但仍希望中央對台中與高雄一視同仁，若高雄停工檢查，台中也不能復工；即使真的要復工，中央應該像台中市府與台中市民說明，中火工程到底安不安全。
