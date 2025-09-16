快訊

興達電廠「法蘭」傳遭中國貨冒充 陳其邁：將嚴格審查

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

興達電廠2號燃氣機組9日爆炸，台電初判是法蘭墊片鬆脫導致漏氣，但內部工程師稱台電為求趕工補足電力缺口，指示放寬振動標準，且1號機、2號機的法蘭墊片有品質落差，導致墊片磨損引發事故。另有媒體爆料有中國低價劣質零件以改標洗產地後，充當原廠貨賣給台電，市長陳其邁今表示，市府會進行詳細審查、務必確保安全無虞。

根據媒體報導，不肖廠商以中國低價劣質零件如法蘭，先改標洗產地充當原廠貨，再高價賣給台電、中油與統包商中鼎公司，潛藏公共安全危機。不過台電今澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

台電強調，外界擔憂是否有假冒產地之法蘭混入的問題，台電亦將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。

市長陳其邁今受訪表示，興達燃氣2號機是在試車階段，市府已要求台電務必提出完整火災致災檢討報告，市政府也組成專案小組，由副市長林欽榮主責，組織包括環保局、勞工局和消防局等，未來收到台電報告之後，市府會進行詳細嚴格的實質審查，務必確保安全無虞的時候，才會准予繼續試車。

陳其邁表示，市府會進行詳細嚴格的實質審查，務必確保安全無虞的時候，才會准予繼續試車。記者宋原彰／攝影
