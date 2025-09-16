影／拒捕開車衝撞員警！礁溪警開槍追逮2毒蟲驚險畫面曝 搜出百萬毒品

宜蘭礁溪警方昨天下午3時許，發現一名長期鎖定的通緝犯使用車輛出現在停車場，立即派遣線上警力前往盤查，未料嫌犯開車拒捕還衝撞員警，過程中警朝對方輪胎開2槍，嫌犯續逃約5公里被攔下，車上男通緝犯半路逃走，2女毒蟲被帶回偵辦。

據了解，車上3嫌都吸毒，其中50歲簡男月前涉犯毒品案件遭通緝。警方昨下午在德陽宮停車場發現犯嫌使用車輛，通知警網前往攔查，未料對方車上一名42歲黃姓女駕駛，開車載30歲王女及簡姓男通緝犯拒絕攔查，逃逸時車輛急著駛離停車場，竟然前後撞衝員警，甚至把停車場出入口欄架撞爛，員警於是朝對方輪胎開槍。

追捕過程險象環生，從德陽村停車場一路追到吳沙村長約5公里，過程中民眾見狀驚嚇，社群貼文「不知道發生什麼事」！網友議論紛紛。

嫌犯車輛在育英路被攔下時，輪胎爆胎，發現簡姓通緝犯在半路已經逃離，現場逮捕駕駛及乘客共2人都涉嫌吸毒，並查獲毒品安非他命十幾包及煙蛋一顆，估計價值近百萬元，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌偵辦，繼續追緝逃逸嫌犯。