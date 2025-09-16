竹南火車站前驚傳銀樓搶案 警連夜逮4年輕男女到案

苗栗縣竹南市區昨天下4點驚傳銀樓搶案，2名年輕男女佯稱要買金飾，搶走價值約70萬元金飾 ，奪門而出並搭乘接應的機車逃逸 ，案發後警方調閱調監視器偵辦，連夜逮捕4嫌到案，目前正依搶奪罪嫌偵辦調查中。

昨午4點多，2名年輕男女假裝情侶進入竹南市區博愛街一家銀樓，佯稱要買金飾，趁店家不注意，拿起2條項鍊及金飾就往店外跑，然後搭乘接應機車離開現場，警方據報旋即擴大偵辦，以車追人，昨晚11點多在竹南、頭份地區逮捕4名涉案年輕男女。

據了解，涉案17歲王姓少年負責搶，陳男（19歲）把風，陳的朱姓女友（18歲）負責與王兩人假裝情侶買金飾再行搶，另一楊少年（17歲）負責銷贓，將價值約70萬元金飾以50萬元連夜賣出換取現金分贓。

警方調查發現，嫌犯2人成年，2人未成年 ，4人在遊藝場認識，都玩博弈欠錢，因此起歹念合夥搶銀樓。昨上午4人原本要在頭份地區搶銀樓 ，因為楊姓少年不敢下手而作罷 ；到了傍晚再由王姓少年動手，在竹南地區犯下搶案，結果昨深夜就全都落網。