快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

竹南火車站前驚傳銀樓搶案 警連夜逮4年輕男女到案

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南市區昨天下4點驚傳銀樓搶案，2名年輕男女佯稱要買金飾，搶走價值約70萬元金飾 ，奪門而出並搭乘接應的機車逃逸 ，案發後警方調閱調監視器偵辦，連夜逮捕4嫌到案，目前正依搶奪罪嫌偵辦調查中。

昨午4點多，2名年輕男女假裝情侶進入竹南市區博愛街一家銀樓，佯稱要買金飾，趁店家不注意，拿起2條項鍊及金飾就往店外跑，然後搭乘接應機車離開現場，警方據報旋即擴大偵辦，以車追人，昨晚11點多在竹南、頭份地區逮捕4名涉案年輕男女。

據了解，涉案17歲王姓少年負責搶，陳男（19歲）把風，陳的朱姓女友（18歲）負責與王兩人假裝情侶買金飾再行搶，另一楊少年（17歲）負責銷贓，將價值約70萬元金飾以50萬元連夜賣出換取現金分贓。

警方調查發現，嫌犯2人成年，2人未成年 ，4人在遊藝場認識，都玩博弈欠錢，因此起歹念合夥搶銀樓。昨上午4人原本要在頭份地區搶銀樓 ，因為楊姓少年不敢下手而作罷 ；到了傍晚再由王姓少年動手，在竹南地區犯下搶案，結果昨深夜就全都落網。

警方表示，全案因有少年涉案，4名犯嫌已分別移送苗栗地方檢察署及苗栗地方法院少年法庭偵辦中。

警方根據犯嫌說詞，今天一早再度到被搶銀樓採證，全案依搶奪罪嫌偵辦調查中。圖／民眾提供
警方根據犯嫌說詞，今天一早再度到被搶銀樓採證，全案依搶奪罪嫌偵辦調查中。圖／民眾提供
竹南市區昨傍晚驚傳銀樓搶案，犯嫌佯稱要買金飾，搶走價值約70萬元金飾 ，奪門而出並搭乘接應的機車逃逸。圖／民眾提供
竹南市區昨傍晚驚傳銀樓搶案，犯嫌佯稱要買金飾，搶走價值約70萬元金飾 ，奪門而出並搭乘接應的機車逃逸。圖／民眾提供

金飾 銀樓 情侶

延伸閱讀

假裝購物趁機偷走銀樓金項鍊 竹市警赴桃園旅館逮捕大馬男

影／台南新營銀樓搶案 騎車阿伯神助攻…網友看到這一幕都笑了

「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

相關新聞

竹南火車站前驚傳銀樓搶案 警連夜逮4年輕男女到案

苗栗縣竹南市區昨天下4點驚傳銀樓搶案，2名年輕男女佯稱要買金飾，搶走價值約70萬元金飾 ，奪門而出並搭乘接應的機車逃逸 ...

馬來西亞山竹乾、椰子餅藏600萬元大麻 越南3移工走私毒包裹來台落網

越南籍移工潘姓男子涉嫌指揮同鄉失聯移工阮姓男子、陳姓女子情侶，從馬來西亞以山竹乾、椰子餅乾夾藏大麻寄空運包裹來台；海關攔...

刑事局中打破獲毒品咖啡包工廠 犯嫌遇查急丟墓園逃逸仍遭逮

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲毒品咖啡包工廠，警方說，1嫌遇警攔查急將毒品丟包彰化一處公墓再棄車逃逸，仍被警方查...

影／檢警持槍衝場員林製毒廠…毒犯百萬毒品丟公墓還棄車 警全扣

彰化縣張姓、許姓男子涉在去年中旬，租賃員林市偏僻區域的一座三合院，經營毒品製造、分裝廠，檢警獲報後展開查緝，去年底收網，...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。