情侶墾丁酒後爭執 女外出陳屍沙灘

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

卅七歲廖姓女子與莊姓男友入住墾丁大街某民宿，疑酒後爭執，前天凌晨她獨自離開民宿前往大灣沙灘，清晨卻被路過運動民眾發現陳屍在沙灘上；警方初步發現廖女疑有溺水跡象，無明顯外傷，今天相驗釐清死因。

據了解，四十一歲莊男在廖女被發現死亡前沒有離開民宿，他供稱二人都有喝酒，發生爭執，但未透露吵架原因；廖女家屬在國外，昨天接獲警方通知返國，今天前往恆春協助調查。

屏東警方前天清晨六時許接獲民眾報案，有女子躺臥八寶公主廟前大灣沙灘，警、消人員到場確認女子已死亡。根據她身上的房卡找到下塌民宿，確認是卅七歲廖姓女子，莊姓男子接獲警方通知，才知女友死亡，當下痛哭。

警方調查，死者和男友是從中部到墾丁遊玩，十三日晚上兩人曾喝酒；警方調閱監視器，二人十三日深夜十一時許入住民宿，十四日凌晨廖女進出民宿兩次，凌晨一時許她換了衣服後獨自離開民宿，往大灣沙灘方向走去，之後就沒再返回，民宿距離沙灘僅約一百多公尺。

廖女被發現時衣著完整，警方比對確認和監視器拍到的吻合；莊男說二人酒後曾吵架，當晚回到房間他就睡覺，不知道女友出門。

廖女經檢視無明顯外傷，警方懷疑她溺水後被沖到海灘，但生前還是死後落水，待檢方今天相驗才能釐清。

墾丁 情侶

