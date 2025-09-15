馬來西亞山竹乾、椰子餅藏600萬元大麻 越南3移工走私毒包裹來台落網

越南籍移工潘姓男子涉嫌指揮同鄉失聯移工阮姓男子、陳姓女子情侶，從馬來西亞以山竹乾、椰子餅乾夾藏大麻寄空運包裹來台；海關攔獲市價600萬元共4.4公斤的大麻花、大麻膏，刑事局拘提3人依毒品等罪移送，檢方聲押禁見潘、阮獲准，命陳限制住居。

警方調查，25歲潘姓男子走私大麻包裹，由24歲阮姓男子收件，阮的26歲陳姓女友與郵局聯繫物流；兩個毒包裹今年7月17日經空運抵台，關務署台北關以X光檢查發現有異，各從已封口的山竹乾、椰子餅乾包裝，查獲2.2公斤大麻花、2公斤大麻膏。

刑事局偵三大隊第二隊取出大麻跟監物流，同月20日兩個包裹各被送至桃園市桃園區某旅館、新北市新莊區某民宅，阮姓男子騎機車先後前往取貨，載至新莊、林口區交界山區，埋進某宮廟附近土壤，再用樹葉掩蓋離開。

警方研判是要「死轉手」，隔天赴阮桃園大園區友人住處拘提他，於潘、陳林口友人住處拘提兩人。潘坦承受指使運輸毒品，但未交待上手；阮、陳稱依潘指示收件或聯繫，不知內容物。

潘涉另起毒包裹案件，警詢後依毒品罪、組織犯罪防制條例移送3人，檢方聲押禁見潘、阮獲准，命陳限制住居，警方將陳送交移民署台北市專勤隊收容。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885