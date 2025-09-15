刑事局中打破獲毒品咖啡包工廠 犯嫌遇查急丟墓園逃逸仍遭逮

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲毒品咖啡包工廠，警方說，1嫌遇警攔查急將毒品丟包彰化一處公墓再棄車逃逸，仍被警方查緝到案並查扣大批毒品，移送彰化地檢署偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天召開記者會說明，接獲情資指稱有不法集團在彰化縣員林市地區製造三級毒品咖啡包販售牟利，隨即與彰化縣警察局員林分局及台中市政府警察局第六分局等單位共組專案小組，並報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方表示，經專案小組鎖定製造毒品咖啡包製造處所，於去年10月14日在彰化縣員林市一處偏僻三合院發動拘搜行動，現場先查獲製毒分裝廠張姓主嫌到案。

警方發現另名許姓主嫌則攜帶毒品咖啡包成品逃逸，遇警方執行攔查時，更高速駕車駛離，並將毒品咖啡包成品丟棄在彰化縣永靖鄉公墓園區內，並棄車逃逸，經持續追查鎖定許嫌行蹤，於去年11月13日在台中市清水區租屋處拘提到案。

全案經警方長期蒐證，掌握以張姓主嫌為首的毒品製造集團，承租鄉下三合院作為製造毒品咖啡包場所，再將所製毒品交由許姓犯嫌運送販賣牟利。專案小組查扣毒品咖啡包2398包、毒品藥錠2大包、製毒原料卡西酮1包（毛重269.62公克）等證物。

警方指出，全案調查後依毒品危害防制條例等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦，案經地檢署偵結，張嫌及許嫌均依毒品危害防制條例依毒品罪嫌於今年8月起訴在案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885