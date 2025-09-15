被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆遭搜索後送北檢複訊

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

藝人江祖平指控三立電視台前資深副總經理龔美富之子龔益霆，對她下藥性侵偷拍，台北地檢署今指揮台北市婦幼警察隊，搜索龔益霆的北市住處，並帶回龔詢問，下午送北檢訊問，依妨害性自主罪偵辦。

北檢今上午指揮北市婦幼隊持搜索票，搜索龔益霆位於北市文山區的兩處住處，查扣其電腦及手機，中午將龔通知帶回婦幼隊，警詢後下午4時許由偵防車載龔至北檢，交由檢察官複訊。

江祖平指控遭龔益霆下藥性侵偷拍，士林地檢署本月4日剪報分案調查，江11日由律師陪同赴士檢提告製作筆錄，士檢認無管轄權，隔天聲請高檢署核准移轉管轄至北檢。

江祖平上月18日上網貼文指有女臨演遭性侵，後來貼文及接受媒體訪問時，表示自己就是被害人，與龔益霆交往期間，被多次強迫發生性行為，某次聚會後身體不適，被下鎮定劑昏迷，醒來發現遭性侵，龔稱偷拍影片且有備份，她要求對方道歉未果，只好公開求救，很擔心影片外流。

龔益霆上網發文回應，他與江祖平交往期間，也許因年紀落差造成觀念不同，常有爭執，江的性侵指控片面不實，已對他家人造成困擾，他須出面澄清以免造成更多誤會，將尋求法律保障，全力配合司法調查。

藝人江祖平指控三立電視台前資深副總經理龔美富之子龔益霆，對她下藥性侵偷拍，台北市婦幼警察隊今搜索龔益霆住處，帶回龔詢問，下午送北檢訊問。記者李奕昕／攝影
藝人江祖平指控三立電視台前資深副總經理龔美富之子龔益霆，對她下藥性侵偷拍，台北市婦幼警察隊今搜索龔益霆住處，帶回龔詢問，下午送北檢訊問。記者李奕昕／攝影
藝人江祖平控訴遭三立電視台前資深副總龔美富之子下藥性侵，已前往士林地檢署製作筆錄。(本報資料照片)
藝人江祖平控訴遭三立電視台前資深副總龔美富之子下藥性侵，已前往士林地檢署製作筆錄。(本報資料照片)

