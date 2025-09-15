餅乾包裹藏毒郵寄來台遭查獲 刑事局逮3嫌送辦

運毒集團自馬來西亞郵寄藏有毒品大麻花的餅乾包裹來台，遭財政部關務署台北關發現並通報刑事局偵辦，循線查獲主嫌25歲潘姓男子策劃並指揮2名逃逸移工情侶運毒，依法送辦。

刑事局今天發布破案新聞，偵查第三大隊第2隊長陳彥宇表示，7月接獲財政部關務署台北關通報，稱有來自馬來西亞的國際餅乾包裹內藏第二級毒品大麻花（總毛重2.205公斤）及第二級毒品大麻膏（總毛重2公斤），市價逾新台幣600萬元。

全案立即報請台北地檢署指揮偵辦，並組成專案小組深入追查。

專案小組經埋伏偵搜發現，此案主嫌為有毒品案紀錄的潘男統籌策劃運毒，並指揮2名越南籍逃逸移工情侶24歲阮姓男子、26歲陳姓女子協助運毒，阮男和陳姓女友利用埋包方式設置斷點，企圖躲避查緝。

在專案小組鍥而不捨追查下，於7月21日先逮捕收件人阮男，並查扣大麻膏、大麻花和國際包裹2個，緊接著又循線於桃園市逮捕潘男和陳女等2嫌。

全案詢後將3嫌依涉違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例，移請北檢偵辦，阮男和潘男遭羈押禁見，陳女限制住居並交由移民署處理後續遣返事宜。