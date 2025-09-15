快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

餅乾包裹藏毒郵寄來台遭查獲 刑事局逮3嫌送辦

中央社／ 台北15日電

運毒集團自馬來西亞郵寄藏有毒品大麻花的餅乾包裹來台，遭財政部關務署台北關發現並通報刑事局偵辦，循線查獲主嫌25歲潘姓男子策劃並指揮2名逃逸移工情侶運毒，依法送辦。

刑事局今天發布破案新聞，偵查第三大隊第2隊長陳彥宇表示，7月接獲財政部關務署台北關通報，稱有來自馬來西亞的國際餅乾包裹內藏第二級毒品大麻花（總毛重2.205公斤）及第二級毒品大麻膏（總毛重2公斤），市價逾新台幣600萬元。

全案立即報請台北地檢署指揮偵辦，並組成專案小組深入追查。

專案小組經埋伏偵搜發現，此案主嫌為有毒品案紀錄的潘男統籌策劃運毒，並指揮2名越南籍逃逸移工情侶24歲阮姓男子、26歲陳姓女子協助運毒，阮男和陳姓女友利用埋包方式設置斷點，企圖躲避查緝。

在專案小組鍥而不捨追查下，於7月21日先逮捕收件人阮男，並查扣大麻膏、大麻花和國際包裹2個，緊接著又循線於桃園市逮捕潘男和陳女等2嫌。

全案詢後將3嫌依涉違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例，移請北檢偵辦，阮男和潘男遭羈押禁見，陳女限制住居並交由移民署處理後續遣返事宜。

大麻 毒品 馬來西亞

延伸閱讀

在地飄香50年！澎湖老餅店承載小村人們古早記憶

愛情詐騙逾80男網友受害 刑事局逮48人送辦

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

詐團拉攏電信行店長助隱匿 刑事局查扣泰達幣2.3萬顆

相關新聞

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆遭搜索後送北檢複訊

藝人江祖平指控三立電視台前資深副總經理龔美富之子龔益霆，對她下藥性侵偷拍，台北地檢署今指揮台北市婦幼警察隊，搜索龔益霆的...

影／檢警持槍衝場員林製毒廠…毒犯百萬毒品丟公墓還棄車 警全扣

彰化縣張姓、許姓男子涉在去年中旬，租賃員林市偏僻區域的一座三合院，經營毒品製造、分裝廠，檢警獲報後展開查緝，去年底收網，...

連江艦驅離大陸漁船遭解放軍艦介入？海巡署：影片剪輯認知作戰

網路流傳海巡連江艦驅離越界大陸漁船，被解放軍軍艦及海警船介入廣播。海巡署今表示，連江艦監控中國「645」軍艦與驅離中國漁...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。