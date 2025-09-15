影／檢警持槍衝場員林製毒廠…毒犯百萬毒品丟公墓還棄車 警全扣

彰化縣張姓、許姓男子涉在去年中旬，租賃員林市偏僻區域的一座三合院，經營毒品製造、分裝廠，檢警獲報後展開查緝，去年底收網，當時許正將完工毒咖啡包裝箱，開車運出，正巧被警方遇到，許開車逃逸後，將毒品棄置在公墓，隨後棄車逃逸，警方循線查扣市價百萬元毒品，陸續將張等二人查緝到案，檢方訊後聲押獲准，近日依製造毒品罪起訴。

刑事局中打六隊在去年6月獲報，有毒犯在彰化縣員林市經營毒品工廠，且不斷變更租賃場所，以躲避檢警查緝，中打六隊報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮後，與彰化縣員林警分局、台中第六警分局共辦。

檢警查出涉案張姓（30歲）、許姓男子（29歲）在去年8月間，已租賃彰化縣員林市一間偏僻三合院，去年10月14日蒐證完備後收網，當時許男正裝箱好已完工的毒品咖啡包，開車外出。

檢警兵分二路，一路跟隨許男駕駛的車輛，另一路則在現場查緝，警方跟隨期間，許男疑發現警方車輛，加速逃逸，期間行經永靖鄉的一處公墓後，先停車將毒品棄置在公墓附近，隨後開車200公尺後，再棄車徒步逃逸。

檢警大隊人馬在三合院埋伏，見張男疑接獲許男電話，聯絡要張男開車接人時，警方持槍喝令張男下車，另外順利在車內及許男棄置毒品公墓地點，查扣毒品咖啡包2398包、製毒原料卡西酮1包（重269.62公克）等證物，毒品市價初估超過百萬元。

警方先將張男依毒品罪送後，檢方訊後聲押禁見獲准，逃逸的許男在專案小組查緝下，也在同年11月間在台中市清水區一處民宅落網，也被檢方聲押禁見獲准，檢方近日偵結，將二人依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885