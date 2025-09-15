快訊

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

聽新聞
0:00 / 0:00

影／檢警持槍衝場員林製毒廠…毒犯百萬毒品丟公墓還棄車 警全扣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣張姓、許姓男子涉在去年中旬，租賃員林市偏僻區域的一座三合院，經營毒品製造、分裝廠，檢警獲報後展開查緝，去年底收網，當時許正將完工毒咖啡包裝箱，開車運出，正巧被警方遇到，許開車逃逸後，將毒品棄置在公墓，隨後棄車逃逸，警方循線查扣市價百萬元毒品，陸續將張等二人查緝到案，檢方訊後聲押獲准，近日依製造毒品罪起訴。

刑事局中打六隊在去年6月獲報，有毒犯在彰化縣員林市經營毒品工廠，且不斷變更租賃場所，以躲避檢警查緝，中打六隊報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮後，與彰化縣員林警分局、台中第六警分局共辦。

檢警查出涉案張姓（30歲）、許姓男子（29歲）在去年8月間，已租賃彰化縣員林市一間偏僻三合院，去年10月14日蒐證完備後收網，當時許男正裝箱好已完工的毒品咖啡包，開車外出。

檢警兵分二路，一路跟隨許男駕駛的車輛，另一路則在現場查緝，警方跟隨期間，許男疑發現警方車輛，加速逃逸，期間行經永靖鄉的一處公墓後，先停車將毒品棄置在公墓附近，隨後開車200公尺後，再棄車徒步逃逸。

檢警大隊人馬在三合院埋伏，見張男疑接獲許男電話，聯絡要張男開車接人時，警方持槍喝令張男下車，另外順利在車內及許男棄置毒品公墓地點，查扣毒品咖啡包2398包、製毒原料卡西酮1包（重269.62公克）等證物，毒品市價初估超過百萬元。

警方先將張男依毒品罪送後，檢方訊後聲押禁見獲准，逃逸的許男在專案小組查緝下，也在同年11月間在台中市清水區一處民宅落網，也被檢方聲押禁見獲准，檢方近日偵結，將二人依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，許男將毒咖啡包棄置在永靖公墓，仍被警方查扣。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，許男將毒咖啡包棄置在永靖公墓，仍被警方查扣。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，許男開車棄置毒品後逃逸，警方事隔一個月後在台中市清水區抓人。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，許男開車棄置毒品後逃逸，警方事隔一個月後在台中市清水區抓人。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，警方持槍喝令張姓毒犯下車。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，警方持槍喝令張姓毒犯下車。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打六隊破獲彰化縣員林市製毒工廠，查扣市價百萬元毒品咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打六隊破獲彰化縣員林市製毒工廠，查扣市價百萬元毒品咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／攝影
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，警方持槍喝令張姓毒犯下車。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，警方持槍喝令張姓毒犯下車。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，查扣市價破百萬元的毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
檢警去年10月查緝彰化縣員林市一處製毒工廠，查扣市價破百萬元的毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝

毒品 公墓 戒毒 毒犯 聲押

延伸閱讀

獨／竹縣嚴重車禍！偽造車牌機車「拒檢逃逸自撞」 1男1女宣告不治

苗栗高商學生作品「蝶」揭示毒品侵蝕 獲反毒影音金獎

男子開車逆向自撞路燈 高雄鳳山警查獲喪屍煙彈

高雄男駕車逆向撞歪路燈桿網酸「厲害了」 身上藏「哈密瓜」慘了

相關新聞

影／檢警持槍衝場員林製毒廠…毒犯百萬毒品丟公墓還棄車 警全扣

彰化縣張姓、許姓男子涉在去年中旬，租賃員林市偏僻區域的一座三合院，經營毒品製造、分裝廠，檢警獲報後展開查緝，去年底收網，...

連江艦驅離大陸漁船遭解放軍艦介入？海巡署：影片剪輯認知作戰

網路流傳海巡連江艦驅離越界大陸漁船，被解放軍軍艦及海警船介入廣播。海巡署今表示，連江艦監控中國「645」軍艦與驅離中國漁...

高雄男駕車逆向撞歪路燈桿網酸「厲害了」 身上藏「哈密瓜」慘了

陳姓男子今天凌晨時分駕車行經高市五甲二路，突逆向自撞路燈又滑行至對向車道才停下，警方獲報到場，原以為是車禍事故，警方盤查...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。