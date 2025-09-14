連江艦驅離大陸漁船遭解放軍艦介入？海巡署：影片剪輯認知作戰

網路流傳海巡連江艦驅離越界大陸漁船，被解放軍軍艦及海警船介入廣播。海巡署今表示，連江艦監控中國「645」軍艦與驅離中國漁船是在不同時間、地點，影片經剪輯連江艦執法影音前後倒置，為中國認知作戰。

海巡署表示，海巡署艦隊分署連江艦本月12至14日執行澎湖水域巡護勤務，經澎湖目斗嶼至花嶼24至26浬外海域發現中國漁船，廣播驅離「粵南澳31067號」等越界中國漁船；13、14日連江艦於目斗嶼西北28.6浬限制水域外偵獲中國解放軍軍艦「645」，協同我海軍軍艦監控，不予理會「645」的「一中言論」廣播。

海巡署表示，中國認知作戰，企圖營造連江艦執法遭解放軍艦干擾的假象，海巡署嚴正譴責，呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入我國水域。

海巡署指出，6日登檢扣留中國越界漁船1船15人，將違法濫捕1公噸漁獲全數海拋，依兩岸人民關係條例調查及裁罰，將持續派遣大型艦船戍守澎湖海域，結合澎湖海巡隊能量，強力取締越界中國漁船，堅定捍衛國家主權及海洋權益，確保海洋資源永續發展。