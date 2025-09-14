高雄男駕車逆向撞歪路燈桿網酸「厲害了」 身上藏「哈密瓜」慘了

快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天凌晨時分駕車行經高市五甲二路，突逆向自撞路燈又滑行至對向車道才停下，警方獲報到場，原以為是車禍事故，警方盤查時，意外在陳男身上搜出哈密瓜錠11顆、依托咪酯煙彈1顆、煙油二瓶等毒品，懷疑陳毒駕，當場上銬逮捕。

鳳山警分局調查，陳姓男子（30歲）今天凌晨零時20分許駕車沿鳳山區五甲二路西向東方向逆向自撞五甲二路的路燈桿後滑行對向車道，造成路燈呈90度鞠躬狀，燈罩掉落，陳的轎車左側毀損。

有民眾拍下車禍過程PO上網路社群Threads，指「五甲一路看到默默撞倒的路燈」，網友回應「一整個嚇到，怎麼撞的」、「厲害了」。

新甲派出所員警獲報趕抵現場處理，原以為是車禍事故，盤查陳男身分時，意外在陳的身上查獲哈密瓜錠11顆、依托咪酯煙彈1顆、煙油二瓶等毒品。

警方懷疑陳男毒駕，但陳否認，警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦；另有關毒駕部分，採尿後送驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 毒駕 車禍

