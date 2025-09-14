航警涉收賄 公務門護航走私加熱菸

財政部關務署查獲自韓國入境的巫姓、楊姓母女利用公務門走私加熱菸，發現航警局警員陳柏融涉嫌收賄放行。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影

財政部關務署台北關近日攔查一對自韓入境，多次以手提行李夾帶大量加熱菸品的巫姓、楊姓母女，驚見航空警察局保安大隊警員陳柏融涉嫌收賄，透過公務門放行走私。桃園地檢署複訊後，昨依貪汙治罪條例向法院聲請羈押陳及楊女獲准，巫婦六萬元交保。

台北關稽查組發現，屢次以手提行李夾帶加熱菸品入境，早被列入稽查黑名單的巫姓、楊姓母女，近來入境後未走一般旅客通道查驗即「消失」，調閱監視影像發現，母女倆竟然多次從二航廈管制區南側海關公務門離開。比對崗哨紀錄，均為保大二分隊警員陳柏融值勤期間，疑似藉由航警身分掩護走私。

本月十一日中午，這對母女又從韓國返台，企圖走公務門，攔查起出四百九十九條加熱菸及十七組主機，超過合理自用範圍；航警局隨即報請桃園地檢署肅貪組檢察官曾柏涵指揮，將陳與母女三人拘提到案。

檢警調查發現，陳柏融（廿八歲）利用輪值入境管制區南側海關公務門崗哨勤務的機會，放行走私菸品，每條加熱菸抽成至少百元起跳，犯行至少有廿次。陳雖坦承放行，卻聲稱不認識巫姓母女，檢方認定他涉公務員違背職務收受賄賂罪，巫姓母女涉對公務員違背職務交付賄賂罪，三人犯罪嫌疑重大。

桃園地院昨開羈押庭，依據陳柏融供述、同案被告、證人證詞及卷宗證據，認定他犯罪嫌疑重大。桃院考量陳有刪除手機通訊紀錄的滅證行為，所涉罪名為最低刑期十年以上重罪，且犯罪次數多、情節嚴重，尚待偵查機關進一步釐清共犯關係，加上陳入出境頻繁，有逃亡可能，裁定羈押禁見。

法院同樣認為楊姓女子的犯罪嫌疑重大，由於涉案時間長達數月，楊女被逮時曾試圖掩護他人，坦承走私只委託信任的親友協助，顯然與其他可能涉案人員的關係密切，有勾串風險。根據入出境紀錄，楊女頻繁出國，具逃亡可能，綜合犯案情節與比例原則，也裁定羈押禁見。

據了解，桃園機場公務門進出依規定需刷卡辨識，隨身手提物件也必須通過Ｘ光機檢查，現場還有監視器監控記錄，陳柏融放行無證件人員夾帶走私加熱菸品的行徑相當大膽，航警局已召開考績會，記陳兩大過，並予以免職。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康